El excanciller Marcelo Ebrard insistió en que no buscará un cargo con Claudia Sheinbaum, virtual candidata a la Presidencia de la República de Morena, en caso de lograr un triunfo en las elecciones 2024 del próximo 2 de junio.

La encuesta madre de Morena favoreció a Claudia Sheinbaum el 6 de septiembre y con dicho resultado se convirtió en virtual candidata a la Presidencia de la República. Sin embargo, el resultado fue impugnado por Marcelo Ebrard.

No obstante, el excanciller llegó a un “entendimiento” con Claudia Sheinbaum tras la resolución del Consejo Estatal de Morena, el cual invalidó la impugnación del proceso interno que Marcelo Ebrard pidió “reponer” en fechas anteriores.

“Es un entendimiento con Claudia. No le llamo pacto, le llamo entendimiento”, dijo Marcelo Ebrard, quien previamente denunció “irregularidades” en el proceso interno de Morena, y habló del tema para Aristegui Noticias:

“Si yo tuviera la consciencia de que ella organizó todo eso, pues evidentemente no creo que hubiésemos llegado a un entendimiento, no sería factible. Mi punto de vista es que genuinamente le parece que no es conveniente que esas prácticas se instalen” Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard habla de su reunión con Claudia Sheinbaum: “No estoy pensando qué me van a dar”

Marcelo Ebrard habló del “entendimiento” al que llegó con Claudia Sheinbaum, luego de reconocer a la virtual candidata a la Presidencia de la República y confirmar su estadía en Morena.

El excanciller habló en entrevista con Luis Cárdenas, quien trajo a cuenta las declaraciones del presidente nacional de Morena: “Morena no le pertenece a nadie, Morena no tiene dueño”, aseguró Mario Delgado en conferencia de prensa.

“En Morena están prohibidas las corrientes y están prohibidas las cuotas, si entramos en una dinámica de cuotas y cuates sería la destrucción del movimiento, Morena debe mantenerse como un instrumento de lucha del pueblo, hay absoluta apertura, pero no podemos cometer el error de permitir corrientes porque eso fue lo que mató al PRD, aquí es tómbola y encuesta” Mario Delgado

Luis Cárdenas recordó que Mario Delgado fue el candidato que Marcelo Ebrard para conseguir la Jefatura de Gobierno de la CDMX en 2012, “a este hombre tú lo hiciste políticamente”, dijo.

En ese sentido, Marcelo Ebrard dijo entender la “posición incómoda” de Mario Delgado, ya que la línea política que defendió es que en Morena no existen corrientes. Y, en ese sentido, habló de su reunión con Claudia Sheibaum.

“Yo le dije a Claudia cuando platique con ella: Esto no es una reunión de cargos, no voy a tocar ese tema. No estoy pensando qué me van a dar, había un planteamiento en la convocatoria, pero créeme, es difícil de creer, que mi objetivo no es qué cargo me van a dar” Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard no se visualiza en la campaña de Claudia Sheinbaum

Marcelo Ebrard fue cuestionado respecto al papel que asumirá en la campaña de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República; el excanciller dijo que no se visualiza levantando el telón de la aspirante; “no hemos hablado de eso”, dijo.

Sin embargo, Luis Cárdenas le preguntó a Marcelo Ebrard: ¿A poco crees que esto no se va a cobrar? Si llega Claudia Sheinbaum, con el poder que llegue, ¿no vendrá una especie de round 2?

“Pues es probable, puede ser, siempre puede ser en la política, por eso tienes que tener valor para decir las cosas, sino la otra es el silencio y aplaudir y callarse y esa línea no es mi línea, no es lo que he hecho (...) Tú mismo me estás preguntando: ¿Esto que has dicho y logrado o avanzado no te va traer represalias? Pues si fuera inocuo, si fuera callarse, no me preguntarías eso” Marcelo Ebrard

Por otro lado, Marcelo Ebrard explicó que la estrategia que seguirá será de perseverancia, pues buscará la Presidencia de la República en 2030.

