Marcelo Ebrard: El 2024 está muy lejos, no es lo de hoy

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que no está pensando en el 2024, sino en cumplir su actual encomienda.

Durante la Expo Dubai 2020, Marcelo Ebrard indicó que el 2024 “está muy lejos, no es lo de hoy”.

Además de que se calificó como un servidor público eficaz y eficiente durante su gestión como titular de la SRE.

“Siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso es lo que explica mis acciones. Pero como usted ve, y lo acabamos de ver ahorita, yo trato de ser, y he sido un servidor público eficaz, eficiente. Y esa es mi tarea. Ya el 24 está muy lejos, no es lo de hoy. Hoy hay que cumplir lo que tenemos como encomienda”

El canciller Marcelo Ebrard sostuvo que el tema de una posible candidatura para el 2024 es todavía lejano y “habrá que ver qué sucede”.

En este sentido, aclaró que la candidatura para el 2024 no lo anima ni es lo que guía sus tareas actuales.

Por lo que expresó que en este momento se encuentra concentrado en su puesto a cargo de la SRE.

“Yo me estoy concentrando en mi trabajo. Para mí, ese tema es un tema que está muy lejos todavía y habrá que ver qué sucede. No me anima o no es lo que guía mis tareas”

Marcelo Ebrard. Titular de la SRE