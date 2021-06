La prensa y la Línea 12: Ebrard, renunciar para defenderse; Slim, negociar y pagar

Julio Astillero Hernández, en La Jornada

√ “El informe técnico preliminar sobre la caída de un tramo de la línea 12 del Metro capitalino confirma la importante cuota de responsabilidad de Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno que fue”.

√ “Y Carlos Slim, el supermillonario emblemático, vio a su vez que las acciones de su Grupo Carso sufrían en la Bolsa Mexicana de Valores un descalabro que significó una pérdida de más de 3 mil millones de pesos”.

Jorge Fernandez Menéndez, en Excélsior

√ “La Línea 12 es una pesadilla, pero, como muchas pesadillas, es también un síntoma”.

√ “Los resultados de la primera entrega del peritaje realizado por la empresa noruega DNV sobre el accidente de la Línea 12 confirman… hubo fallas estructurales en la construcción que provocaron el accidente de mayo pasado y la muerte de 26 personas”.

Raymundo Riva Palacio, en El Financiero

√ “Ebrard y Slim, en la picota”.

√ “La famosa Línea Dorada no debió haberse inaugurado en vísperas de que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, terminara su sexenio, quien, en lugar de velar por sus aspiraciones políticas, debió haber escuchado lo que le urgía el entonces director del Metro, Francisco Bojórquez, y aplazar su funcionamiento”.

√ “Ebrard no es el único en la picota. Junto con él, su entonces secretario de Finanzas, Mario Delgado, que pagó por materiales de construcción que no existieron y que no corroboró que lo que pagaba se lo entregaban, dejando abierta la puerta para sospechas de corrupción”.

√ “Finalmente queda envuelta en todo este desastre la empresa Carso Infraestructura y Construcción, del magnate Carlos Slim, que construyó el tramo siniestrado”.

√ “Se avecina una discusión pública que querrá ser llevada al terreno político. Ebrard comenzó desde el domingo pasado al responder a The New York Times… buscó un nuevo marco de referencia, al denunciar que hubo una ‘cacería política’ que lo llevó al autoexilio en tres países”.

√ “Quizás, ante este futuro inmediato, lo que procede es renunciar a Relaciones Exteriores y preparar su defensa para enfrentar el armagedón que se le avecina”.

√ “Ebrard está tocado de muerte política en estos momentos y no se puede uno imaginar cómo podría resucitar”.

Ricardo Raphael, en Milenio

√ “DNV afirma que sus peritos hallaron fallas de origen en la construcción: uso de tipos distintos de concreto, soldaduras no concluidas o mal ejecutadas, porosidad y falta de fusión en las uniones de las trabes con los pernos, entre otros elementos”.

√ “Los señalamientos afectan (también) los bonos políticos de Marcelo Ebrard, quien fuera el jefe de Gobierno que promovió la realización de esta obra”.

√ “Demasiados organismos, empresas y autoridades estuvieron involucrados en la construcción y rehabilitación de la L12 como para que ahora, convenientemente, solo Carso y el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, terminen siendo los responsables del accidente”.

Darío Celis, en El Financiero

√ “Todos los caminos llevan a Slim”.

√ “El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene todos los elementos en la mano para fincarle no solo responsabilidades civiles, sino penales. Pero negociará para no dañar al hombre más rico de México”.

√ Se prepara una demanda colectiva en Estados Unidos. El reportaje del New York Times abrió la puerta a esa vía, porque las conclusiones a las que llega el periódico coinciden con los primeros peritajes de la investigación de la empresa noruega DNV”.

√ “Si el juez de Nueva York acepta la demanda que hasta ahora 14 familias están promoviendo, el asunto ya no lo podrá ni negociar ni parar Slim, como se cree lo empezó a hacer aquí con la gente de la 4T”.

Carlos Loret de Mola, en El Universal

√ Marcelo Ebrard “ahora está de nuevo en la lona por la Línea 12. A ver si sobrevive, echando mano de los favores que le ha hecho al presidente y basándose en que controla a un grupo de diputados tanto en Morena como en el Verde”.

Salvador Camarena, en El País

√ “La hora más baja de Ebrard, un experto en resurrecciones”.

√ “La Línea 12 y las relaciones peligrosas de su mano derecha con Caracas parecen una losa muy pesada incluso para el actual canciller, a quien en esta ocasión López Obrador quizá vaya a dejar caer”.