En el inicio de la Mañanera, Claudia Sheinbaum se lanza contra el extinto INAI luego de que se dio a conocer que trabajadores habrían cometido actos de corrupción al ofrecer “bajar” multas a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) a cambio de boletos del mundial.

Unos minutos más tarde, Sheinbaum fijó su postura sobre la sentencia que recibió el influencer Rodolfo ‘Fofo’ Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

En otro tema importantes, señaló que la Fiscalía de Yucatán ya trabaja en el caso del linchamiento en Tekit y que el gobernador Joaquín Díaz Mena tiene muy claro cómo proceder.

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó los ataques en redes sociales que ha recibido la dirigenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, tras el nacimiento de su hija.

Hacia el cierre de la conferencia, Claudia Sheinbaum presentó la carta que el canciller Juan Ramón de la Fuente envió a Google, sobre el posible cambio del nombre del Golfo de México en Google Maps en Estados Unidos.

Al final de la conferencia mañanera de hoy jueves 30 de enero de 2025, se presentó la sección “Mujeres en la Historia”, la cual estuvo dedicada a Xiuhtlaltzin, gobernanta de la gran ciudad de Tula entre 881 y 885 d.C.

Mañanera de Claudia Sheinbaum: Presentan cápsula de sección ‘Mujeres en Historia’

Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica de la SEP, presenta el video de la sección Mujeres en la Historia, dedicada a Xiuhtlaltzin, gobernanta de la gran ciudad de Tula entre 881 y 885 d.C, en la que destaca datos como:

En el poder, ella y su esposo Mitl procuraron el bienestar de su gente y fueron reconocidos como gobernantes que cuidaban de los más vulnerables

Veló sobre los que ocupaban los espacios más altos en la escala social para que no oprimieran a nadie

Impulsó una época de esplendor cultural otorgando reconocimientos a quienes destacaban en las artes

Gobernó durante 4 años hasta su muerte Fue enterrada junto a su esposo en el templo de la diosa Rana

Su historia fue recuperada por autoras del siglo XIX, como Laureana Wright, pionera del feminismo en México

Mañanera: Claudia Sheinbaum lee carta dirigida a Google por cambio de nombre del Golfo de México

Claudia Sheinbaum presenta la carta que el canciller Juan Ramón de la Fuente envió a Google, sobre el posible cambio del nombre del Golfo de México en Google Maps en Estados Unidos.

En la carta se detalla que “la denominación Golfo de México no obedece a una imposición de una fuente gubernamental única, como erróneamente sugiere Google, sino que es una denominación aceptada y registrada históricamente, lo cual además de constituir una costumbre internacional, se encuentra registrado legalmente en los índices de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), de la que tanto México como Estados Unidos somos parte”.

Mañanera: Claudia Sheinbaum lamenta accidente en Washington DC

La presidenta Claudia Sheinbaum lamenta el accidente aéreo en Washington DC y envía su solidaridad a las familias de las víctimas.

“Muy lamentable, siempre nuestra solidaridad a las familias que pierden a un ser querido y a las personas que fallecen en un accidente como estos. Tendrán que hacer las investigaciones conducentes y aclarar qué fue lo que pasó” Claudia Sheinbaum

Mañanera: Claudia Sheinbaum confirma que Juan Antonio Vera Carrizal, agresor de María Elena Ríos, sigue detenido

Sobre la reciente protesta de María Elena Ríos en Oaxaca, Claudia Sheinbaum asegura que su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, está detenido.

“Siempre nuestra solidaridad con las víctimas”, subraya la presidenta.

Dice que la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, está en comunicación permanente con ella.

“Que se manifieste públicamente cuando vamos a cualquier lado quien sea, aquí hay libertad de expresión”, añade.

Luego de que María Elena Ríos manifestó que “se rendía” en su caso, Sheinbaum evita opinar.

Mañanera: Claudia Sheinbaum defiende a Luisa Alcalde de ataques en redes sociales: “es una gran mujer y dirigente”

Claudia Sheinbaum critica los ataques en redes sociales que ha recibido la dirigenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, tras el nacimiento de su hija.

Sheinbaum señala que la mayoría de los ataques proviene de cuentas falsas y bots que apoyaron otras campañas de oposición en el pasado.

“Son además la mayoría bots, trolls, cuentas falsas... las mismas cuentas que en su momento llegaron a apoyar a la candidata de oposición, o de narcopresidente, o de narcocandidata” Claudia Sheinbaum

“Primero felicitaciones públicas a Luisa María, ya lo hice de manera privada, y que no se preocupe de eso, es una gran mujer, una gran dirigente, una mujer de primerísima”, añade la presidenta.

Mañanera: Claudia Sheinbaum pide que caso de linchamiento en Tekit, Yucatán, se proceda conforme a Derecho

Claudia Sheinbaum señala que la Fiscalía de Yucatán ya trabaja en el caso del linchamiento en Tekit y que lo tiene muy claro el gobernador Joaquín Díaz Mena.

Se posicione a favor de que se proceda conforme a la justicia y que se asignen responsabilidades en los hechos.

“Lo analiza la Fiscalía de Yucatán, lo tiene muy claro el gobernador Joaquín Díaz Mena. Siempre hay que actuar para que actúe la justicia y asignar responsabilidades” Claudia Sheinbaum

Mañanera: Claudia Sheinbaum celebra sentencia contra Fofo Márquez por tentativa de feminicidio

Claudia Sheinbaum fija su postura sobre la sentencia que recibió el influencer Rodolfo ‘Fofo’ Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

“Cero impunidad al feminicidio, cuando fui jefa de gobierno me tocó un debate con el fiscal de Morelos en donde la Fiscalía de la CDMX se denunció a la propia Fiscalía de Morelos, porque estaban cubriendo un feminicidio” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum resalta que toda muerte por violencia es terrible, pero que el feminicidio es la muerte violenta por el solo hecho de ser mujer.

Mañanera: Claudia Sheinbaum tunde al INAI por presunta corrupción con FMF y boletos para el mundial

Claudia Sheinbaum se lanza contra el extinto INAI luego de que se dio a conocer que trabajadores habrían cometido actos de corrupción al ofrecer “bajar” multas a la FMF a cambio de boletos del mundial.

Sheinbaum adelanta que se realizará una investigación del caso.

“Era un instituto, era afortunadamente”, destaca la presidenta.

Para quienes siguen defendiendo al INAI, según la nota, trabajadores del INAI le decían a la FMF: ‘te bajo tus multas a cambio de boletos para el mundial’... eso quiere decir que es reciente. Digo, para los que siguen defendiendo al INAI. No sólo eran los centros nocturnos. Vamos a hacer la investigación. Claudia Sheinbaum

Mañanera: Claudia Sheinbaum confirma que migrantes deportados de Estados Unidos llegan no llegan esposados

Claudia Sheinbaum asegura que los migrantes deportados de Estados Unidos llegan sin esposas ni ningún otro elemento en vuelos comerciales.

La presidenta señala que a todas las personas se les hace una entrevista para saber si hubo una violación a sus derechos humanos y que hasta ahora se ha denunciado dos casos de este tipo.

“En todos los casos cuando llegan a México llegan sin esposas, sin ningún elemento. Cuando llegan se les hace una entrevista para saber si hubo violación a sus derechos humanos. Tenemos dos casos, uno de una mujer guatemalteca y otro de uno de un compatriota, que hablan de violación a sus derechos humanos” Claudia Sheinbaum

Mañanera de Claudia Sheinbaum: José Antonio Peña Merino destaca labor de Salvador Landeros tras anuncio de su renuncia en la Agencia Espacial Mexicana

José Antonio Peña Merino expresa su “respeto y reconocimiento” al ex director de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros Ayala, explicó que se creará el Programa Espacial Mexicano con la combinación de la Agencia Espacial Mexicana y el Sistema Satelital Mexicano.

“No sólo no queremos debilitar esa agencia, sino que al contrario, al unirlas se fortalece”, subraya José Antonio Peña Merino.

Mañanera: Claudia Sheinbaum presume que México es el país con menos desempleo en el mundo

La presidenta Claudia Sheinbaum señala que el Inegi publicó este miércoles 30 de enero la tasa de desocupación a nivel mundial, en la que México, con datos hasta diciembre de 2024, es el país con menos desempleo”.

Tasa de desempleo a nivel mundial (Inegi)

Mañanera de Claudia Sheinbaum: Presentan la ‘Ley nacional de simplificación y digitalización’

José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presenta el proceso para que el Congreso expida la nueva “Ley Nacional de Simplificación y Digitalización”.

Primero se reformarán los artículos 25 y 73 de la Constitución para facultar al Congreso para expedir una Ley Nacional

Después de que se aprueben las reformas a los artículos 25 y 73 de la Constitución, se presentará una iniciativa que abrogue la Ley General de Mejora Regulatoria y expida la nueva Ley Nacional de Simplificación y Digitalización

Objetivos de la “Ley Nacional de Simplificación y Digitalización”:

Homologar trámites, requisitos, tiempo de resolución y procesos de atención

Eliminar trabajas a personas y empresas Mantener buenas prácticas regulatorias (T-MEC)

Facilitar que las personas accedan a lo que tienen derecho

Beneficios de la “Ley Nacional de Simplificación y Digitalización”:

Reducir aún más espacios de corrupción

Eliminar discrecionalidad Homologar los trámites, requisitos y tiempos de resolución

Reducir la carga regulatoria en los tres órdenes de Gobierno Fortalecer la certeza jurídica

Facilitar el acceso a derechos Acelerar la actividad económica para generar prosperidad compartida

Habrá 50% menos trámites, requisitos y tiempo

