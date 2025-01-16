La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevó a cabo su conferencia mañanera de hoy jueves 16 de enero de 2025 en vivo desde Palacio Nacional en Ciudad de México.

La Mañanera del Pueblo encabezada por Claudia Sheinbaum dio inicio después de las 07:30 desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Durante la conferencia se presentó el informe sobre el avance de rehabilitación de puentes y carreteras; además, presentó los nuevos proyectos que iniciarán este 2025.

Claudia Sheinbaum resaltó que se presentará un informe sobre el avance en la rehabilitación de Acapulco, así como la presentación del programa “Acapulco se transforma contigo”.

Asimismo, resaltó que presentará una reforma contra el nepotismo para evitar que los cargos públicos sean ocupados por familiares.

En otro sentido, la presidenta defendió a la empresaria Altagracia Gómez, quien ha sido duramente criticada en redes sociales por el precio de su ropa a pesar de que ella no recibe un salario por parte del gobierno de México.

También reaccionó a las declaraciones de Marco Rubio sobre la posible declaración de los cárteles mexicanos como terroristas y destacó que el gobierno de Estados Unidos también quiere un trabajo coordinado con México en tema de narcotráfico.

En cuanto a su reunión con empresario de Canadá, Claudia Sheinbaum resaltó que todos están a favor del T-MEC, pues consideran que los países involucrados mantienen beneficios..

Mañanera de Claudia Sheinbaum: Mujeres en la historia presenta a Tecuichpo Ixcaxochitzin

Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica de la SEP, presentó la cápsula de Mujeres en la Historia; en esta ocasión fue dedicada a Tecuichpo Ixcaxochitzin, mujer cihuapilli mexica e hija del hueytlahtoani Moctezuma Xocoyotzin.

Juárez Pérez resaltó que Tecuichpo tenía 10 años cuando su padre recibió al ejército de Hernán Cortés en 1519, al momento de la Noche Victoriosa fue resguardada por los mexicas, quienes la casaron con Cuitláhuac para legitimar su derecho a gobernar como sucesor de Moctezuma.

Tras la muerte de Cuitláhuac, Tecuichpo fue casada con 3 españoles y bautizada como Doña Isabel Moctezuma; es recordada por escribir lo que es considerado el “primer acto de emancipación de la esclavitud registrado en América”.

Mañanera: Gobierno de Claudia Sheinbaum solicitará información sobre detención del Mayo Zambada a Donald Trump

En otro punto, Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno mantiene la solicitud de información sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y aclaró que cuando tome protesta el presidente Donald Trump “se la vamos a solicitar también, porque es algo que tienen que aclarar y la propia”.

La presidenta aclaró que es indispensable que se de completa dicha información, así como cuál fue la participación de las agencias, “qué agencias, en esta detención, cómo es que se dio, todo esto es indispensable conocerlo, por qué, en este caso, no se dio la información completa por parte del Gobierno del presidente Biden”.

Mañanera: Crisis de fentanilo en Estados Unidos fue provocado por farmacéuticas, recuerda Claudia Sheinbaum

En cuanto a la crisis de fentanilo en Estados Unidos, la presidenta resaltó que esto viene “de antes” pues fue fomentado por las mismas farmacéuticas que ahora están sancionadas por el gobierno estadounidense.

Asimismo, dijo que los principales precursores para la fabricación de metanfetaminas y fentanilo “vienen de fuera” por lo que el Gabinete de Seguridad realiza una investigación permanente para incautar cualquier tipo de droga; sin embargo, la gran mayoría de fentanilo “no viene de fabricación nacional”.

Mañanera: Auto Olinia se producirá en distintos lugares para mantener precios económicos

Claudia Sheinbaum compartió que el auto compacto eléctrico Olinia se producirá en diferentes armadoras que se instalará en diferentes partes del país para permitir que los precios se mantengan económicos.

La presidenta explicó que con armadoras en distintos puntos se reducirán los costos de transporte; la primera planta armadora se instalará en Sonora.

Mañanera: Claudia Sheinbaum no se preocupa por falta de invitación a toma de protesta de Donald Trump; última invitación fue de Kennedy

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que “no pasa nada” por no ser invitada a la toma de posesión de Donald Trump el lunes 20 de enero.

Asimismo, recordó que no es común que los presidentes de México sean invitados a las tomas de protesta de sus homólogos estadounidenses.

Según la presidenta, la única vez que un presidente de México fue a la toma de posesión de un presidente de Estados Unidos fue cuando John F. Kennedy invitó a Adolfo López Mateos.

Mañanera: Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre elecciones Poder Judicial y voto extranjero

Claudia Sheinbaum reiteró que durante la reunión que sostuvo con las y los consejeros del INE les pidió que informen al pueblo de México en qué buscan utilizar los 7 mil millones de pesos que están planteando usar para la elección del Poder Judicial.

De acuerdo con la presidenta, “supone” que los recursos que están solicitanes es para poder colocar más casillas pues para este 1 de junio se instalarán 72 mil casillas, cuando en 2024 fueron 172 mil.

Por otra parte, compartió que “deberían verse las condiciones” para que los mexicanos en el extranjero puedan votar en las elecciones del Poder Judicial.

Mañanera: Claudia Sheinbaum resalta apoyo de empresarios de Canadá al T-MEC

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió que, durante su reunión con empresarios de Canadá, los presentes resaltaron su apoyo al T-MEC, del que forman parte junto con México y Estados Unidos.

La presidenta explicó que “vinieron empresarios de distintas empresas de distinto tipo, desde empresas de energía, empresas de trenes y empresas que tienen también inversiones en México desde hace tiempo.

Están ávidos de seguir trabajando con nuestro país”.Además, reveló que ellos están de acuerdo en que el T-MEC “es de los mejores tratados del mundo en términos comerciales y en términos de hacer a América del Norte lo que ya somos, una potencia económica muy importante, pero fortalecerla”.

Mañanera: Claudia Sheinbaum resalta declaraciones de Marco Rubio

La presidenta Sheinbaum resaltó que las declaraciones de Marco Rubio en el Senado de Estados Unidos para su ratificación como Secretario de Estados hablan sobre la coordinación entre los gobierno de Trump y México.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, estas declaraciones son “una buena noticia” porque en cuanto tome protesta habrá espacio para el diálogo.“Me quedo con esta aparte de colaboración, le tomamos la palabra”, afirmó la presidenta; además, dijo que espera que se realicen diálogos de alto nivel en cuanto sea posible.

Mañanera: Claudia Sheinbaum se reunirá con alcaldes

La presidenta informó también que este jueves se reunirá con las y los alcaldes y alcaldesas del país y adelantó que planteará que el presupuesto para la Infraestructura Social.

Asimismo, resaltó que “este año (se) tiene una parte que está directamente orientada a obras de infraestructura social en pueblos y comunidades originarias y afromexicanas”.

En este mismo sentido, Claudia Sheinbaum dijo que se planteará juntar recursos para obras de agua potable y la atención de las causas de la violencia a través del programa “Sí al desarme, sí a la paz” y los “senderos de paz”.

Mañanera: Claudia Sheinbaum defiende a Altagracia Gómez por críticas a su vestimenta

Claudia Sheinbaum aprovechó la mañanera para defender a Altagracia Gómez ante la campaña en redes sociales contra la empresaria.La presidenta recordó que Gómez no es una funcionaria pública, sino una empresaria que apoya “de manera solidaria y fraterna, honoríficamente” con su tiempo y esfuerzo al gobierno de México, pero sin recibir un salario del erario.

Asimismo, la calificó como “una mujer joven y muy inteligente” que está siendo atracada con “mucho odio, insidia, misoginia, pero por lo mismo se queda en la red x”.

Mañanera: Claudia Sheinbaum anuncia apoyo para mexicanos sin empleo por incendios en Los Ángeles

En otro punto, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que ya se tiene un plan para apoyar a los mexicanos que se quedaron sin empleo por los incendios en Los Ángeles.

De acuerdo con Sheinbaum, “ya tenemos un plan muy elaborado” para atender a los migrantes connacionales que regresen a México en caso de que haya deportaciones.

Sin embargo, aclaró que su gobierno esperan a que el gobierno de Donald Trump anuncie sus políticas para informar ese plan.

Mañanera: Claudia Sheinbaum va contra el nepotismo

La presidenta compartió la reforma que busca que se apruebe para evitar el nepotismo en las instituciones.De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el objetivo de la reforma es evitar el nepotismo y "que un presidente, presidenta, municipal que termine su encargo, el siguiente, no sea el hijo, el hermano, el cuñado, el suegro”.

Mañanera: Claudia Sheinbaum visitará Acapulco; presentará plan “Acapulco se transforma contigo”

Claudia Sheinbaum también compartió que hoy viajará a Acapulco, Guerrero, para realizar una supervisión de los avances en la reconstrucción del municipio tras el paso de los huracanes Otis y John.

Asimismo, resaltó que el viernes 17 de enero se presentará un informe sobre éstos avances, así como la presentación del programa “Acapulco se transforma contigo” para darle apertura al crecimiento económico tras los desastres naturales.

Mañanera: Ministros de SCJN se reunirán con Rosa Icela Rodríguez, comparte Claudia Sheinbaum

Por otra parte, Claudia Sheinbaum compartió que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, se reunirá hoy jueves 16 de enero con los ministros y ministras de la SCJN.

De acuerdo con la presidenta, en esta reunión se tratará el tema de los fideicomisos; asimismo, se dialogará para “que no interrumpan el proceso de la elección del Poder Judicial”.

Mañanera: Claudia Sheinbaum recuerda que el PAN está en contra de los programas sociales

Por otra parte, Claudia Sheinbaum recordó que el PAN se ha pronunciado abiertamente en contra de los programas sociales que se entregan desde los 3 niveles de gobierno.

Asimismo, resaltó que antes no lo decían tan abiertamente como lo hacen ahora porque “hace unos días ellos (dijeron) estaban en contra de los programas sociales”.

Mañanera: Claudia Sheinbaum resalta que oposición no tiene proyectos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la oposición “no tiene ideas” ni proyectos, e incluso copian las declaraciones que realiza desde su Conferencia mañanera del Pueblo.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum “por eso están como están, porque realmente no representan una alternativa para nuestro país”.

Asimismo, cuestionó que algunos miembros de la oposición celebren la intención de intervenir de Estados Unidos en México, cosa que calificó como " casi de traición a nuestro país”.

Mañanera de Claudia Sheinbaum: Comparten Plan de rehabilitación de carreteras

Jesús Antonio Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó sobre las obras carreteras que inician este año.

El secretario compartió las obras que inician este 2025 del Plan Carretero que tendrá una inversión de 35 mil millones de pesos.Se trata de:

Cuautla-Tlapa-Marquelia para los estados de Guerrero, Morelos y Puebla

Pachuca-Huejutla-Tamazunchale para los estados Hidalgo y San Luis Potosí

Bavispe-Nuevo Casas Grandes para los estados de Sonora y Chihuahua

Circuito Tierra y Libertad y Puente Jojutla para el estado de Morelos

Toluca-Zihuatanejo para los estados de México y Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo para los estados de Oaxaca y Guerrero

Macuspana-Escárcega para los estados de Tabasco y Campeche

Ciudad Valles Tampico para los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas

Transpeninsular: Tijuana-Ensenada ByPASS para el estado de Baja California

Asimismo, se realizará una inversión de mil 755 millones de pesos para puentes y distribuidores viales como:

Glorieta Fonatur, Baja CaliforniaAlameda oriente, CDMX

Libramiento Arco Sur, Colima

Libramiento Arco Norte, Colima

Jojutla, MorelosAmado Nervo, Nayarit

México 15- Pérez Escobosa, Sinaloa

Viaducto Santa Ana, Tlaxcala

Acceso al puerto de Veracruz, Veracruz

Por otra parte compartió cuáles obras a las que se les ha dado continuidad concluyen este 2025. Se trata de:

Puente Rizo de Oro y La Concordia: concluye el 30 de octubre 2025 con inversión de 260 millones de pesos

Real del Monte-Huasca: concluye 28 de febrero 2025 con inversión de 350 millones de pesos

Puente vehicular Nichuhpté: Concluye 31 de agosto 2025 con inversión 3 mil 500 millones de pesos

San Ignacio-Tayoltita: concluye 30 de mayo 2025 con inversión de 112 millones de pesos

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy?

Durante la conferencia mañanera de hoy jueves 16 de enero, Claudia Sheinbaum ahondaría en su reunión con empresarios de Canadá en Palacio Nacional el miércoles 15 de enero.

En este tenor, Claudia Sheinbaum podría mencionar la advertencia de aranceles de Canadá en respuesta a la misma medida que Estados Unidos impondría a partir del 20 de enero, como amenazó el presidente electo Donald Trump.

Claudia Sheinbaum hablaría a su vez del último mensaje de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, así como la advertencia que lanzó referente al próximo gobierno.

Igualmente, Claudia Sheinbaum se pronunciaría sobre la asistencia de los empresarios Carlos Slim y Francisco Cervantes a la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos.

Asimismo, Claudia Sheinbaum abordaría la desaparición del empresario Sergio Roberto Guzmán Gárate en Mazatlán, Sinaloa, quien fue visto por última vez hace 6 días.

Y lamentaría la explosión en Chimalhuacán, Estado de México, en una casa en donde se fabricaban cohetes y pirotecnia, hecho que dejó 11 heridos, 5 de gravedad, además de un muerto.

Finalmente, Claudia Sheinbaum daría respuesta a la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, tras compararla con el ex presidente José López Portillo.