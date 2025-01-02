La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó su conferencia mañanera en vivo de hoy jueves 2 de enero de 2025 desde Palacio Nacional. Te contamos cuáles fueron los temas importantes.

La primera Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum del 2025 dio inicio minutos antes de las 07:30 de la mañana desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional.

Luego de la difusión del reportaje de The New York Times sobre una supuesta ‘cocina’ de fentanilo en México, Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar, presentó un informe sobre la toxicidad del fentanilo.

Por su parte, la teniente Juana Peñaloza Ibarra, química analista de precursores de la Secretaría de Marina (Semar), brindó un análisis de los dos videos difundidos por The New York Times sobre una supuesta ‘cocina’ de fentanilo en México.

Sobre el mismo tema, Claudia Sheinbaum cuestionó si en Estados Unidos no se produce fentanilo, así como si allí no hay cárteles del narcotráfico para la distribución de drogas como el fentanilo.

En otro tema, Sheinbaum aseguró que Guanajuato sigue siendo el estado con mayor número de homicidios en México y que en el periodo de octubre a diciembre de 2024 tuvo un “pequeño incremento” en este delito.

Antes de finaliza su intervención, Claudia Sheinbaum condenó los actos de terrorismo en Estados Unidos ocurridos el 1 de enero.

Mañanera de Claudia Sheinbaum: Dedican ‘Mujeres en la Historia’ a Margarita Maza Parada

Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica de la SEP, presenta la sección ‘Mujeres en la Historia’, dedicada a Margarita Maza Parada, compañera y colaboradora del ex presidente Benito Juárez García en “la consolidación de México como un estado moderno, laico y soberano”. Algunos de los aspectos destacados en la cápsula sobre su vida son:

Nació en Oaxaca el 28 de marzo de 1826

Cuando Benito Juárez fue víctima de persecución por parte de Antonio López de Santa Anna y se refugió en NuevaOrleans, Margarita Maza Parada enviaba información y recursos a su marido gracias al trabajo de tejido de su familia

Durante la Intervención Francesa y el establecimiento del Segundo Imperio, Margarita Maza Parada encabezó un comité que reunió los suministros necesarios para los hospitales de sangre del Ejército de Oriente

En Estados Unidos, Margarita Maza Parada generó un importante apoyo de la opinión pública en favor de la causa de su esposo. Murió en Ciudad de México el 2 de enero de 1871, a los 45 años. Durante el cortejo fúnebre, una multitud abarrotó las calles para despedirla.

Mañanera: Claudia Sheinbaum condena actos de terrorismo en Estados Unidos; confirma 2 mexicanos entre las víctimas en Nueva Orleans

Claudia Sheinbaum condena los actos de terrorismo ocurridos el 1 de enero en Estados Unidos.

En el caso de Nueva Orleans, apunta que entre las víctimas “hay dos mexicanos que estaban de visita”, los cuales ya son atendidos por el Consulado mexicano en esa ciudad.

Mañanera: Claudia Sheinbaum responde a críticas de oposición en México

Luego de que sectores de la oposición acusan que ya se acabó la democracia en México, Claudia Sheinbaum asegura que el mal resultado que han tenido en elecciones pasadas lo atribuyen a la falta de representatividad en el Congreso de la Unión, pero no realizan una autocrítica para saber por qué no ganaron distritos electorales en la elección de junio de 2024.

Señala que “los propios escritos” en contra del gobierno evidencian que sí hay libertad de expresión.

“Los comentócratas dicen que se acabó la democracia en México, atribuyen el mal resultado que tuvieron en la elección (...) a su falta de representatividad en el Congreso de la Unión” Claudia Sheinbaum

Mañanera: Claudia Sheinbaum presume incremento de 135% del salario mínimo en México respecto a 2018

La presidenta Claudia Sheinbaum presumió un incremento del 135% del salario mínimo de 2018 a la fecha.

Destaca que, en 2018, México se encontraba en el nivel más bajo de salario mínimo en toda América Latina y el Caribe, pero en 2024, el país ya se encuentra por encima del promedio en 2024.

“Y vamos a seguir aumentando el salario mínimo hasta poder alcanzar 2.5 canastas básicas”, destaca.

Mañanera: Claudia Sheinbaum confirma que Guanajuato sigue siendo el estado con mayor número de homicidios en México

Claudia Sheinbaum asegura que Guanajuato sigue siendo el estado con mayor número de homicidios en México y que en el periodo de octubre a diciembre de 2024 tuvo un “pequeño incremento” en este delito.

Expresa su intención de querer apoyar en la atención del problema de inseguridad en la entidad y para producir la paz.

Acusa que en Guanajuato, en la administración pasado se intentó responsabilizar al gobierno federal por la inseguridad en la entidad.

La presidenta señala que hay un modelo de desarrollo fallido en Guanajuato, pues dice que también es el estado con el ingreso medio más bajo de todo el país y con el mayor número de adicciones.

Mañanera: Claudia Sheinbaum dice que habló con Xiomara Castro, presidenta de Honduras, sobre temas migratorios tras declaraciones sobre deportaciones en Estados Unidos

Claudia Sheinbaum señala que en días recientes habló vía telefónica con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para abordar temas migratorios y en seguimiento a lo planteado en la reunión de Palenque, Chiapas, cuando estaba en funciones Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sheinbaum adelanta que una de las propuestas es que este mes de enero se coordine una reunión entre cancilleres de países de América Latina y el Caribe para abordar temas de migración y la atención a las causas.

Mañanera: Claudia Sheinbaum pregunta si en Estados Unidos no se cocina fentanilo

Claudia Sheinbaum cuestiona si en Estados Unidos no se produce fentanilo, así como si allí no hay cárteles del narcotráfico para la distribución de drogas como el fentanilo.

La presidenta de México también enfatiza en la duda de a dónde se va el dinero por la distribución y venta de drogas como el fentanilo en Estados Unidos.

“A ver, ¿ustedes creen que Estados Unidos no se fabrica fentanilo? Es una pregunta. ¿Dónde están los cárteles de la droga en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos. ¿A dónde va el dinero de la venta de ese fentanilo en Estados Unidos” Claudia Sheinbaum

Mañanera: Alejandro Svarch asegura que 30 segundos hubiera durado el cocinero de fentanilo si hubiera sido real lo presentado por New York Times

Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar, señala que para producir fentanilo se requiere un laboratorio con condiciones que se puedan regular las condiciones de exposición y con equipo de protección personal especializados para la elaboración de fentanilo y con sistemas de ventilación profesionales.

Por lo que asegura que sólo 30 segundos hubiera durado el cocinero de fentanilo si hubiera sido real lo presentado por New York Times

“Si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durando 30 segundos y hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis de fentanilo” Alejandro Svarch. Titular del IMSS Bienestar

Mañanera: Teniente Juana Peñaloza analiza videos de supuesta ‘cocina’ de fentanilo en México difundido por The New York Times

La teniente Juana Peñaloza Ibarra, química analista de precursores de la Semar, brinda un análisis de los dos videos difundidos por The New York Times sobre una supuesta ‘cocina’ de fentanilo en México.

Juana Peñaloza apunta distintos puntos de los videos e imágenes publicados por el medio estadounidenses que desmienten que en realidad sí se trate de un lugar donde se produce fentanilo en el país por parte del Cártel de Sinaloa.

Explica por qué “no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el articulo de New York Times documenta un laboratorio de síntesis de fentanilo y destaca lo siguiente:

No se observan o mencionan los principales recursos químicos para sintetizar el fentanilo

No se observa el uso de equipo de protección personal mínimo requerido para evitar intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante la reacción de síntesis

Las principales vías de exposición de los opioides son por inhalación, exposición dérmica e ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar estas actividades

“No existe evidencia científica que respalde” la idea de la tolerancia al fentanilo

Sobre lo mencionado por los supuestos “cocineros” de que se cambió un laboratorio de producción de fentanilo horas antes de la realización del reportaje, “no corresponde con la dinámica criminal habitualmente observada”

Mañanera de Claudia Sheinbaum: Presentan informe sobre toxicidad del fentanilo tras reportaje de New York Times

Luego de la difusión del reportaje de The New York Times sobre una supuesta ‘cocina’ de fentanilo en México, Alejandro Svarch, titular del IMSS Bienestar, presenta un informe sobre la toxicidad del fentanilo:

La dosis de toxicidad del fentanilo comienza en 0.2 miligramos, lo equivalente a 3 ó 4 granos de sal

El fentanilo es 50 veces más potente que la morfina

Cuando una persona se expone a un opioide sintético potente como el fentanilo, se puede producir un grado de toxicidad que compromete la vida del operador

No existe descrito científicamente ningún fenómeno fisiológico conocido como tolerancia letal a la toxicidad

Para producir fentanilo son necesarios equipos especializados con sistemas de ventilación profesionales, no una cocina doméstica como lo muestra el reportaje de The New York Times

Mañanera de Claudia Sheinbaum: FAIS beneficiará a casi 12 mil comunidades indígenas en México en 2025

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informa sobre el Fondo para la Infraestructura Social (FAIS) y que que la reforma al Artículo 2 de la Constitución establece que los pueblos y comunidades indígenas recibirán fondos de manera directa.

También que en 2025, en su componente indígena, beneficiará a 11 mil 742 comunidades de 33 mil 025 comunidades:

Es uno de los 8 fondos que la federación transfiere a estados y municipios bajo el concepto de aportaciones federales.

Los recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social

Los rubros a los que deberá destinarse los recursos del FAIS son:

Agua potable

Alcantarillado

Drenaje y letrinas

Urbanización

Electrificación rural y de colonias pobres

Infraestructura básica del sector educativo

Infraestructura básica del sector salud

Mejoramiento de Vivienda

Los componentes del FAIS para el 2025 son:

Estatal: 13 mil 500 millones de pesos

Municipal: 97 mil 869 millones de pesos

Pueblos indígenas: 12 mil 374 millones de pesos

Mañanera: Claudia Sheinbaum entrega primeras tarjetas de Pensión Mujeres Bienestar

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informa que el viernes 3 de enero comenzará la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar a las mujeres derechohabientes del programa Mujeres Bienestar en el Estado de México:

964 mil 556 mujeres beneficiarias

la pensión será de 3 mil pesos bimestrales

Quienes se registraron en octubre recibirán las tarjetas en enero, mientras quienes se registraron en noviembre recibirán sus tarjetas en febrero

La presidenta Claudia Sheinbaum entrega las primeras tarjetas a mujeres derechohabientes del Estado de México como parte del programa Mujeres del Bienestar.

Mañanera de Claudia Sheinbaum: Revelan calendario de pagos del primer bimestre del 2025

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informa que hoy 2 de enero comienza el pago de los programas del Bienestar a través del del Banco del Bienestar.

El pago del bimestre enero-febrero 2025 se realizará a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con la primera letra de su primer apellido y la siguiente tabla.

Calendario de pagos de los programas del Bienestar (Especial)

¿Qué temas podría tratar Claudia Sheinbaum en la mañanera del pueblo de hoy 2 enero de 2025?

En la mañanera de Claudia Sheinbaum de hoy 2 de enero de 2025, la presidenta podría hablar sobre su mensaje de Año Nuevo y sus buenos deseos para esta nueva etapa en México.

En ese sentido, también abordaría los festejos de diferentes estados, destacando principalmente la asistencia de 200 mil personas en el baile de Polymarchs en la Ciudad de México (CDMX).

Las autoridades capitalinas reportaron saldo blanco en el evento organizado en el Ángel de la Independencia. Por otra parte, otro tema relevante fue la activación de la contingencia ambiental en CDMX.

En materia económica, Claudia Sheinbaum hablaría sobre la depreciación del peso frente al dólar al cierre del 31 de diciembre de 2024.

En cuanto a seguridad, puede que hoy 2 de enero la presidenta retome los últimos actos de violencia en Sinaloa que fueron registrados al final del 2024.