Mañanera de AMLO: Reportera acusa agresión de compañero

México.- La reportera Dalila Escobar de A Tiempo. Tv denunció a su compañero de Pie de Página, Arturo Contreras, de agredirla en la conferencia mañanera.

Tras la acusación Pie de Página aseguró que atenderá el caso conforme al Protocolo de Atención para casos de Violencia de Género.

La reportera Dalila Escobar de A Tiempo. Tv denunció a través de Twitter la presunta agresión de su compañero Arturo Contreras de Pie de Página en la conferencia mañanera de este 11 de junio.

Dalila Escobar escribió que ayer 10 de junio se quedó en la lista de integrantes de la prensa a quienes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) daría hoy la palabra en la ronda de preguntas.

La reportera aseguró que ella era la primera en la lista, sin embargo, hoy AMLO no la mencionó y alzó la voz para pedir la palabra. El presidente le dijo que sí.

Dalila Escobar dijo que Arturo Contreras le reclamó, en tono serio, que debía respetar el orden, pero ella pensó que se lo decía como broma.

“Al final cuando pensé que este reportero bromeaba me reí correspondiendo la ‘broma’, y él, Arturo, me volvió a decir: ‘DEBES respetar el orden’, en un tono ya agresivo y entendí que no, no bromeaba”.

Dalila Escobar