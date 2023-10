El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó la conferencia mañanera de hoy viernes 27 de octubre de 2023 desde Palacio Nacional. Te contamos cuáles fueron los temas más importantes.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó las acciones llevadas a cabo en coordinación con Semar, Guardia Nacional y policía estatal para el auxilio al puerto de Acapulco por los daños del huracán Otis.

El almirante José Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina (Semar), informó sobre los primeros vuelos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús para el traslado de turistas varados en Acapulco tras el paso del huracán Otis.

AMLO pidió a la población que las despensas reunidas en los distintos centros de acopio para Acapulco sean entregadas a la Semar y a Sedena para que sean concentradas en Chilpancingo y posteriormente trasladadas al puerto, ello para no saturar la Autopista del Sol.

Sobre este mismo tema, justificó la rapiña en Acapulco tras el paso del huracán Otis, porque dijo “era la emergencia”.

Más adelante, López Obrador afirmó que el número de personas que mueren por un fenómeno natural tan destructivo como el huracán Otis “no debe ser tan significativo” y no deja de ser cuatitativo.

AMLO reaccionó a las críticas a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, por los festejos por su informe de gobierno, a pesar de la tragedia por el huracán Otis en Acapulco.

AMLO lamentó que Mario Vargas Llosa haya anunciado su retiro de la literatura, pues refirió que es “un gran escritor, un gran novelista”.

Sin embargo, sostuvo que el libro “como pez en el agua” del escritor peruano en un ejemplo sobre cómo un intelectual no necesariamente es un buen político.

Dijo que es una eminencia, pero no le tiene afecto ni respeto al pueblo.

“Son eminencias, pero no le tienen afecto al pueblo, no le tienen respeto... se manejan en la cúpula”, apuntó.

AMLO lamentó que España no le haya dado respuesta a su carta que envió para solicitar que el gobierno de ese país pidiera perdón por la intervención española en México.

Señaló que con arrogancia y prepotencia España respondió que no tenían por qué avergonzarse ni pedir perdón, cuando apuntó el propósito era buscar una reconciliación y caminar juntos hacia adelante.

“Hay mucha arrogancia, mucha prepotencia... cuando les pedimos de manera respetuosa que hicéramos un acuerdo para que los gobiernos de los dos países ofreciéramos disculpas a los pueblos originarios que fueron explotados, sometidos, humillados, avasallados en todo, incluso, en lo cultural, no hubo respuesta. El propósito era buscar una reconciliación para ir hacia adelante juntos. Llegaron con soberbia a decir que no tenían nada por qué avergonzarse, y no tenían por qué pedir perdón”

