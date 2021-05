Mañanera de AMLO del 21 de mayo

México.- El presidente AMLO lleva a cabo su conferencia mañanera de este viernes 21 de mayo desde Palacio Nacional con varios temas en su agenda.

La víspera, bancadas del PRI, PAN, PRD y MC , adelantaron que no permitirán que se convoque a un periodo extraordinario para discutir la desaparición de poderes.

Esto porque Morena estaría interesado en declarar la desaparición de poderes ante la orden de aprehensión en contra Francisco García Cabeza de Vaca . AMLO podría ser cuestionado sobre dicha postura.

Además, el presidente López Obrador podría ofrecer su postura respecto a la mayor cifra de inversión extranjera directa reportada par aun primer trimestre en más de 20 años.

AMLO ya tiene sabe a quién propondrá como gobernador del Banco de México, ya que Alejandro Díaz de León termina su periodo este 31 de diciembre de 2021.

Según Obrador esta persona es “un economista de mucho prestigio” que ha trabajado en el área de finanzas.

Obrador no quiso decir el nombre de la persona que propondrá, pero dijo que será:

AMLO dijo que la desintegración familiar es menor en comunidades indígenas que en las urbanas.

Según Obrador porque en las comunidades indígenas hay organización social comunitaria; y en las urbanas hay más delincuencia.

Comentó que entre más desintegración familiar hay más descomposición social y actitudes antisociales.

Como ejemplo, comparó a la alcaldía de Milpa Alta con la Cuauhtémoc; en la primera hay más integración familiar y hay menos delitos que en la segunda.

“Es menor la desintegración de las familias indígenas que en los pueblos no indígenas... Y esto tiene que ver con la delincuencia, entre mas desintegración familiar, más descomposición social”

A pesar de que el ministro Luis González Alcántara Carrancá dijo que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no tiene fuero ; AMLO dice que todavía hay ambigüedades en el caso.

López Obrador dijo que le gustaría que la SCJN asuma su responsabilidad, resuelva este caso y diga si Cabeza de Vaca tiene fuero o no.

Aseguró que este tema no fue tocado en la reunión con Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Juan Luis Alcántara Carrancá.

“A mí me gustaría que la Corte resolviera, lo más pronto posible, y que no haya ambigüedades, con claridad... Que diga si el señor Cabeza de Vaca tiene fuero o no tiene fuero y que asuma su responsabilidad”

AMLO