Mañanera de AMLO: Mexicanos contra la Corrupción, devaluación, Letras Libres, Nexos y Banxico

México.- AMLO lleva a cabo su conferencia mañanera de este miércoles 19 de mayo desde Palacio Nacional con varios temas en su agenda.

La víspera, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que se espera que entre agosto y septiembre de este 2021, México esté en condiciones de alcanzar la llamada “ inmunidad de rebaño ”.

Dicha condición ante el Covid-19 se garantiza con la vacunación y podría marcar un descenso en la pandemia. AMLO podría ser cuestionado sobre ese rubro.

Además, el presidente López Obrador podría responder el nuevo reto lanzado por Diego Fernández de Cevallos, “El Jefe Diego”, quien le pidió presentar una denuncia formal en su contra si tiene pruebas.

Mañanera: AMLO exhibe contratos de Letras Libres y Nexos con INE y Tribunal

AMLO exhibió dos facturas de medios de comunicación con los organismos electorales INE y el Tribunal Electoral.

Mencionó que le hicieron llegar dos facturas donde evidencia que hay medios de comunicación que apoyaron a sus opositores en las elecciones de 2018 . Aunque todavía no sabe si estos documentos son ciertos.

Uno es del INE a la revista Letras Libres, de Enrique Krauze, por 2 millones de pesos para un documental.

El otro es del Tribunal Electoral a la revista Nexos, de Héctor Aguilar Camín, por 10 artículos publicitarios de 63 mil pesos cada uno.

Para que vean cuál es el enojo de Krauze y de Aguilar Camín, no es todo, pero está vinculado con lo electoral. Hay que comprobar si es cierto lo que nos hicieron llegar esta información. AMLO

Mañanera: AMLO recomienda a Morena denunciar a Mexicanos Contra la Corrupción

AMLO recomendó a Morena denunciar ante la Fiscalía electoral el supuesto financiamiento de la Embajada de Estados Unidos en México a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El presidente recordó que envió una nota diplomática a Estados Unidos sobre el supuesto financiamiento a MCCI, porque esta organización civil, según él, es política y está interviniendo en las elecciones 2021.

Como ejemplo, dijo que Claudio X. González, cofundador y expresidente de Mexicanos, está a favor de la unión de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y PRD para “afectar a otro partido” en la gubernatura a Sonora, en referencia a Alfonso Durazo de Morena.

Sin mencionar el partido que fundó, Obrador recomendó a los partidos afectados denunciar ante la Fiscalía.

No hay denuncia en la Fiscalía (contra MCCI). Todos ellos (MCCI) están en la campaña en contra de nosotros; deberían de hacerlo los partidos afectados (la denuncia). AMLO

Mañanera: AMLO critica al Banco de México porque no le dio remanentes

A pesar de que los remanentes son de más de 190 millones de dólares , López Obrador criticó que el Banco de México no le dio remanentes (recursos del saldo positivo) después de la crisis de inestabilidad cambiaria.

Dijo que en sexenios anteriores el Banco sí regresaba esos recursos, y ahora no. Negó que hablar del tema sea una queja o una crítica.

AMLO dijo que, sin embargo, la Secretaría de Hacienda nunca contempló ese dinero y por eso es que la crisis económica no pegó tan fuerte porque el gobierno no se endeudó, no hay corrupción, hay austeridad y los migrantes ayudaron con el envío de remesas.

Yo soy precavido, hasta no ver como suceden las cosas. Resultó de que sí hay ganancias creció el volumen de reservas de más de 190 mil millones de dólares, ha crecido mucho la reserva. AMLO

Mañanera: AMLO dice que llevamos 2 años y medio sin devaluación del peso

AMLO aseguró que el peso lleva dos años y cinco o seis meses sin depreciación.

Para respaldar su dicho mostró una gráfica en la que muestra que el peso ha ganado, respecto al dólar, una valor del 2.9 por ciento desde el 30 de noviembre de 2017 al 17 de mayo de 2021.

No hay devaluación, seguimos sin devaluación de nuestra moneda, ya en dos años cinco seis meses sin depreciación del peso. AMLO

Agregó que esto nunca había pasado en otro sexenio y que el resultado no lo muestra para “cucar a los adversarios”

López Obrador también mencionó que varios organismos financieros coinciden que este año la economía de México crecerá entre cinco y seis por ciento.

Esta recuperación, dijo AMLO, es por el aumento de empleos e inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos.

El presidente dijo que a pesar de estos buenos indicadores, se debe cuidar la inflación que afecta mucho a la población.

Reconoció que el Banco de México, encargada de mantener la inflación, ha hecho un buen trabajo y tiene confianza de que seguirán los equilibrios macroeconómicos.