Ahora un video que circula en internet causa polémica porque un papá puso a su hija a vender mazapanes de De la Rosa porque presuntamente no le gustaba la escuela.

El video que se hizo viral primero en Tiktok muestra a una niña posiblemente de secundaria con su uniforme escolar en la banqueta cargando una caja de mazapanes.

Mientras que desde la vista de un carro, el conductor que es su padre le dice que quiere un mazapán y le pregunta en cuánto da el dulce.

De inmediato la niña se acerca a su padre y le dice que no sabe en cuánto está vendiendo el mazapán, con ojos llorosos.

A lo que su padre le responde que se ponga a trabajar porque la niña no quiere estudiar, sin embargo la jovencita le replica con que ella no había dicho que no quería estudiar.

En el video se observa a la niña un tanto conmocionada y mirando a su alrededor debido a que su padre le insistía con que si ella no quería estudiar otra opción es que trabaje vendiendo dulces.

Hasta su padre le dice qué lugares son los mejores para que ella pueda vender sus mazapanes, incluso la llama “mazapanera”, en ese momento la niña sólo ve a su padre, hace una señal de negación con la cabeza y se va del otro lado.

El padre al no poder ver a su hija, retrocede la marcha del carro de donde va conduciendo y la alcanza y anima a la niña a que siga vendiendo porque a ella no le importa la escuela ni el esfuerzo que hacen sus papás para su educación.

Ante esto la niña le pide a su padre que pare, mientras también se le quiebra un poco la voz y continúa con sus ojos llorosos.

Usuarios debaten si es bueno o no por el papá que pone a su hija a vender mazapanes porque no le gusta la escuela

Luego de que el video del papá que pone a su hija a vender mazapanes porque no le gusta la escuela, este ya causó un debate entre los usuarios de redes sociales.

Ya que algunos defienden la postura del padre para que la hija valore el esfuerzo de sus padres, mientras que otros no están de acuerdo.

Los usuarios que no están de acuerdo argumentan que ellos no son quien para decir cómo es la manera correcta para educar a los hijos, pero afirman que el hecho de grabar a la niña y exponerla en redes sociales no es lo mejor.

En tanto a otros usuarios sólo les causó risa este video.

Polémica por video de papá que pone a su hija a vender mazapanes porque no le gusta la escuela (Cortesía)

Polémica por video de papá que pone a su hija a vender mazapanes porque no le gusta la escuela (Cortesía)

Por ahora se desconoce exactamente de qué lugar de México son el padre y la niña, así como los motivos exactos por los que su papá decidió tomar esta acción como un castigo para su hija.