Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), habló sobre sus vuelos al extranjero y negó que haya hecho viajes de lujo a Europa con su familia.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 18 de mayo, Luis Cresencio Sandoval señaló que nunca ha ido a Europa como secretario de la Defensa Nacional.

Incluso, el general secretario detalló que la única ciudad europea que conoce es París, en Francia, destino que visitó en dos ocasiones en el sexenio de Enrique Peña Nieto por cuestiones estrictamente laborales.

“Nunca he ido a Europa, como secretario de la Defensa nunca he volado hacia Europa, solamente conozco París, en la administración anterior me tocó ir por cuestiones de trabajo en dos ocasiones. Es la única ciudad de Europa que conozco”

Luis Cresencio Sandoval. Titular de Sedena