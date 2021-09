López-Gatell promueve vacunación contra Covid-19

México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell incitó a la población a vacunarse contra el Covid-19.

A través de redes sociales, López-Gatell destacó que al rededor del 95 por ciento de las personas hospitalizadas por Covid-19 no se encontraban vacunadas.

Por lo que pidió a todas y todos los mexicanos vacunarse contra el Covid-19 para reducir el riesgo de hospitalización y defunción.

Usuarios en redes sociales han respondido con notable enojo a la publicación del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Los usuarios han reclamado que la vacunación en México no ha tenido éxito debido a la mala administración por parte del gobierno federal, refiriendo que no se llevan registros reales de:

Inclusive, algunos otros han comentado que llevan meses esperando una segunda dosis para poder completar su esquema de vacunación, sin aún tener fecha para la aplicación.

Por lo que han respondido a López-Gatell que posiblemente las muertes sean responsabilidad del gobierno federal que no prevé vacunas de manera oportuna a todas las comunidades por igual.

“Mi prima falleció y no se vacunó, pero no por que no quisiera hacerlo, fue por que todavía no vacunaban a su rango de edad en su municipio, así que me pregunto, ¿Cuántos de los hospitalizados están en esa misma situación?”