Reitera López-Gatell que no se necesita una “dosis de refuerzo” en la vacunación

México.- Hugo López-Gatell aseguró que, hasta el momento, no hay evidencia científica que apruebe una dosis de refuerzo en la vacunación contra Covid-19.

A través de redes sociales, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, retomó un artículo en donde se habla que una dosis de refuerzo no sería necesaria para reafirmar sus declaraciones.

En este sentido, López-Gatell dijo que el gobierno de México seguirá guiando su actuación a partir de criterios científicos y recomendaciones de personas expertas .

“Hasta el momento, el consenso científico es que no se necesitan dosis de refuerzo de las vacunas contra #COVID19. El Gobierno de México seguirá guiando su actuación a partir de criterios científicos y recomendaciones de personas expertas.” López-Gatell

Asegura López-Gatell que no hay evidencia de una dosis de refuerzo en vacunación (Twitter/López-Gatell )

Dosis de refuerzo aún no se recomiendan a nivel mundial

De acuerdo con diferentes expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento, no ha sido comprado que una dosis de refuerzo en las vacunas contra Covid-19 sea necesaria.

Estudios publicados por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unido (CDC) destaca que si bien la eficacia contra la infección con la variante Delta del Covid-19 es más contagiosa y agresiva; las vacunas contra Covid-19 se mantienen siempre estables contra enfermedades graves en todos los grupos de edad.

Los estudios señalaron que solo en los adultos mayores de 75 años, las vacunas muestran algún debilitamiento en la protección contra la hospitalización.

Es decir, la inmunidad conferida por las vacunas se basa en la protección tanto de los anticuerpos como de las células inmunes.

Pese a que los niveles de anticuerpos pueden disminuir con el tiempo y aumentar el riesgo de infección, la memoria del virus en el cuerpo es duradera.

Expertos aseguran que dosis de refuerzo deben usarse en población no vacunada

Por otra parte, en un artículo de la revista médica británica, The Lancet, expertos evidenciaron que sin importar cualquier ventaja que brinden los refuerzos contra el Covid-19, éste no supera el beneficio de utilizar estas dosis para proteger a los no vacunados.

Además, expertos advirtieron que promover los refuerzos antes de que sean realmente necesarios, podría debilitar la confianza en la vacunación inicial.

Lo que sí esta demostrado es que las vacunas son un poco menos efectivas contra la infección con la variante Delta que con la variante Alfa.

No obstante, el virus del Covid-19 aún no ha evolucionado para evadir las respuestas sostenidas de las células inmunes.

Por lo que eventualmente, las dosis de refuerzo pueden ser necesarias para la población general, si es que surge una variante que elude la respuesta inmune.