Lilly Téllez pide reconocimiento para Camila, la niña que ayudó a su comunidad para registrarse en Mi Vacuna

La senadora panista Lilly Téllez pidió al Senado de la República reconocer a la niña Iveth Camila Ortiz Ramírez por su labor en esta pandemia.

En su cuenta de Twitter, Lilly Téllez compartió un punto de acuerdo donde propone brindar un reconocimiento a Camila Ortiz Ramírez, de 12 años, a quien calificó como “pequeña heroína”.

El reconocimiento a Camila sería por ayudar a más de 500 personas a realizar su registro y traslado para recibir la vacuna contra el Covid-19, refirió la senadora.

“En el Senado propuse que a la niña de 12 años, Iveth Camila Ortiz Ramírez, de Coahuila, se le otorgue un reconocimiento por ayudar a más de 500 personas a realizar su registro y traslado para recibir la vacuna COVID-19” Lilly Téllez. Senadora del PAN

¿Qué dice la propuesta de Lilly Téllez?

En su punto de acuerdo, Lilly Téllez señala que la Secretaría de Salud elaboró la página de Internet de Mi Vacuna con el propósito de que las personas pudieran registrarse para poder recibir la vacuna anticovid.

Sin embargo, la senadora menciona que en el caso de las personas adultas mayores el proceso de registro no fue fácil .

Lo anterior, debido a que no sabían cómo hacer el trámite , además de no tener conocimiento de los dispositivos electrónicos (o no contar con ellos) ni internet.

Afortunadamente, establece Lilly Téllez, “hubo personas que ayudaron a los adultos mayores para registrarse en el sistema. Justo es el caso de Iveth Camila Ortiz Ramírez, una niña de 12 años de edad, originaria de Torreón”.

“Además de apoyar en obtener las citas, brindó su auxilio para trasladarlos a las sedes de vacunación instaladas en esa localidad”, agrega en su escrito.

Por su “apoyo social, humanitario, solidario y altruista”, Lilly Téllez solicitó al Senado de la República otorgarle a Iveth Camila Ortiz Ramírez un reconocimiento.

Dado que con la historia de Camila, Lilly Téllez espera que se logre inspirar a más personas, especialmente a niñas, niños y adolescentes para que ayuden a quien más lo necesite, añade el documento.

Iveth Camila Ortiz Ramírez fue elegida como una de las Mujeres Poderosas de México en la lista anual de la revista Forbes por su labor humanitaria en esta pandemia.

Además, el presidente municipal de Torreón, Sergio Lara Galván, le entregó un reconocimiento y una beca por su labor altruista.