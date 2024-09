El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió este domingo 22 de septiembre una última carta, con motivo del Congreso Nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En su misiva, el mandatario resaltó diversos logros que ha conseguido el partido guinda, así como manifestó a sus integrantes su petición para que eviten la corrupción y el nepotismo de la antigua política.

Con miras a llevar a cabo la entrega de la banda presidencial, AMLO reiteró a los que formen parte de las filas de Morena una petición muy especial de cara a la próxima administración federal, encabezada por Claudia Sheinbaum.

En última carta a Morena, AMLO pide unidad y llama a evitar la corrupción y el nepotismo

Este domingo se llevó a cabo el Congreso Nacional de Morena, a donde el presidente AMLO envió una carta de despedida con mensajes importantes para sus integrantes.

La misiva fue leída durante el evento por el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, quien pidió la atención de los morenistas para compartir el mensaje del todavía mandatario nacional.

AMLO manifestó que una vez concluya su sexenio, el próximo 1 de octubre con la entrega de la banda presidencial, se retirará de manera definitiva de la política.

Por ello pidió que Morena, partido del que fuera fundador, no pierda el compañerismo y la hermandad en sus filas, por lo que instó a fortalecer estas características.

Asimismo, les solicitó mantenerse unidos, humildes y honestos, para poder realizar sus funciones de en beneficio del pueblo de México.

El presidente AMLO subrayó su petición para que en Morena no se permitan los antiguos vicios de la política, tales como el nepotismo, la corrupción, la soberbia y hasta el sectarismo.

El titular del Ejecutivo nacional les solicitó continuar en sus esfuerzos por construir un mejor país, trabajando con las bases que lo caracterizaron: “No robar, no mentir, no traicionar al pueblo”.

“Fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido. Mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo, sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar”. AMLO

AMLO y Claudia Sheinbaum durante la inauguración del Tren P’atal (Claudia Sheinbaum | X )

Pide AMLO a Morena acompañar a Claudia Sheinbaum con el mismo cariño que tuvieron con él

AMLO no se olvidó de mencionar a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de quien resaltó su victoria en las pasadas elecciones 2024.

El mandatario nacional indicó que este hecho ocurrió incluso con más votos que en 2018, por lo que también lo consideró como un logro de Morena.

Es por ello y en las vísperas del final de su sexenio, AMLO pidió a los morenistas acompañar el proyecto de Claudia Sheinbaum, de quien dijo es una mujer “ con gran capacidad, con absoluta dedicación y con honestidad ”.

Por tal motivo el presidente instó a todos los integrantes guindas caminar junto a quien será la primera presidenta en la historia de nuestro país, y hacerlo “ con la misma lealtad, con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo ” que le entregaron a él.

“El 2 de junio México eligió con casi 36 millones de sufragios a nuestra compañera Claudia (Sheinbaum), a quien en unos días entregaré la banda presidencial. Será la primera presidenta de la historia de México, y eso es un logro de ella y de nosotros. Retomara nuestra labor transformadora, y tengo la certeza de que lo hará con gran capacidad, con absoluta dedicación y con honestidad... Les pido que la acompañen en la difícil tarea de gobernar con la misma lealtad, con el mismo cariño y con el mismo entusiasmo que tuvieron para conmigo”. AMLO