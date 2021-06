México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 10 años al extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray.

Con la inhabilitación de la SFP a Luis Videgaray, por 10 años el exsecretario del gobierno de Enrique Peña Nieto no podrá ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

¿Por qué la SFP inhabilitó a Luis Videgaray?

La SFP inhabilitó por 10 años a Luis Videgaray por la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de 3 años consecutivos, cuando fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de Hacienda.

La dependencia, encabezada por Eréndira Sandoval, explicó en un comunicado que la decisión de inhabilitar a Luis Videgaray se determinó el pasado 11 de mayo.

Sin embargo, no se había anunciado que el ex funcionario no podrá ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por cuestiones de la Elección 2021, cuyas votaciones fueron el 6 de junio, y por la veda electoral.

Luis Videgaray fue notificado de su inhabilitación desde el 11 de mayo: SFP

De acuerdo con la dependencia, el exsecretario del gobierno de Enrique Peña Nieto fue notificado desde el 11 de mayo, pero el anuncio sobre su inhabilitación se postergó hasta hoy.

Fue en junio de 2019, cuando se inició la investigación patrimonial sobre Luis Videgaray, indicó la SFP.

¿Qué dio pie para que Luis Videgaray fuera investigado?

Este 8 de junio, la SFP informó que inhabilitó por 10 años al extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray.

El ex funcionario está en el ojo del huracán tras darse a conocer su posible participación en la compra irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, la cual ocasionó un daño patrimonial millonario al Estado.

La SFP dijo que la inhabilitación de 10 años a Luis Videgaray es independiente de otros procedimientos de investigación que estén en curso.

“La sanción que hoy se informa es lo máximo que permite la ley dentro del procedimiento de responsabilidades por las omisiones en las declaraciones patrimoniales de un servidor público y es independiente de otros procedimientos de investigación o sanción que pudieran estar en curso por esta u otras autoridades” SFP

En agosto de 2020, Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), denunció que fue Enrique Peña Nieto quien ordenó la compra de Agro Nitrogenados y fue Luis Videgaray quien condujo las negociaciones.

De acuerdo con Lozoya, fue así cómo se instruyó el favoritismo a Altos Hornos de México (AHMSA), cuyo presidente era Alonso Ancira Elizondo.