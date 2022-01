La extradición de Karime Macías se decidirá el 17 de febrero en Reino Unido

La extradición de Karime Macías se decidirá por un juez el 17 de febrero en Reino Unido, para que pueda enfrentar a la justicia de México, quien la acusa de desviar 112 millones de pesos de recursos en el estado de Veracruz.

Cabe recordar que esta acusación la realizan las autoridades de Veracruz, mientras que la extradición fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).

En audiencia con la corte de magistrados de Westminster, Karime Macías, ex titular del Sistema Estatal del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) y ex esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, presentó alegatos para no ser extraditada a México.

Después de la audiencia, el juez británico que está llevando este caso, decidió pedir un tiempo para analizar toda la evidencia que le han presentado, por lo que tomará una decisión al respecto el 17 de febrero de 2022.

Karime Macías, esposa del detenido ex gobernador Javier Duarte, es buscada por la policía. (Tomada de video)

Karime Macías podría ir al Centro Federal de Readaptación Social Femenil Morelos (CPS16) si es extraditada a México.

La defensa de Karime Macías alega que en México hay casos documentados de tortura

En esta audiencia, la defensa de Karime Macías alega que en México hay casos documentados de tortura, por lo que no sería viable que extraditen a la ex esposa de Javier Duarte.

Además de que, en México, no le podría garantizar sus derechos humanos.

Su defensa tomó la tortura como parte de su estrategia, por los testimonios orales, previamente presentados en el tribunal por Juan Antonio Nemi Dib, ex director del DIF de Veracruz, así como Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura.

En tanto, su defensa también argumentó que aunque su cliente fuera esposa de Javier Duarte en ese tiempo, no quería decir que ella estuviera involucrada directamente con los desvíos de recursos.

Javier Duarte y Karime Macías (Cuartoscuro)

A pesar de que la defensa alega que no se respetarían los derechos humanos de Karime Macías.

El gobierno mexicano, esta dispuesto a acatar las ordenes del juez para respetar su seguridad e integridad con tal de que ella pueda pasar un tiempo en la cárcel de México.