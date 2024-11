Continúa la polémica en torno a la reforma al Poder Judicial, y en esta ocasión la magistrada Edna Lorena Hernández reiteró el rechazo a la ley impulsada por Morena y aliados.

En la conferencia mañanera de jueces de hoy 4 de noviembre, la juzgadora señaló que, contrario a lo que expresa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “el pueblo no son los votantes de Morena”.

Su aclaración se da luego de que Claudia Sheinbaum ha dicho en múltiples ocasiones que la r eforma al Poder Judicial será una realidad porque es la voluntad del pueblo, valiendose de los 36 millones de votos que obtuvo en las elecciones de 2024 y la mayoría en el Congreso.

No obstante, la jueza Edna Lorena Hernánez afirmó que los votantes de Morena no abarcan a todo el pueblo de México.

Jueza asegura que el pueblo de México no son los votantes de Morena

La magistrada Edna Lorena Hernández compartió que desde la conferencia mañanera de la presidenta se ha señalado más de una vez que “es la voluntad del pueblo” que se realice la reforma judicial con la elección de jueces, magistrados y ministros.

No obstante, la juzgadora señaló que “la voluntad del pueblo” no se puede tomar en cuenta con los votantes que tuvo a favor Morena, pues se desconocería a los demás mexicanos que vivimos en el país.

“Decir la voluntad del pueblo es está es querer con la mayoría de los votantes abarcar a todo el pueblo mexicano cuestión que no es real”, aseguró la jueza.

Cabe destacar que si bien la presidenta de México fue electa con 35 millones 924 mil 519 votos, en México el padrón electoral es de 98 millones 329 mil 591 personas.

De este total, se registraron 60 millones 115 mil 184 votos, en donde los partidos opositores obtuvieron 22 millones 707 mil 407 votos y 39 millones 697 mil 665 personas no votaron.

Jueza Edna Lorena Hernández asegura que la SCJN no va contra el pueblo, si no a su favor

Del mismo modo, la magistrada Edna Lorena Hernández señaló que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revisarán la reforma al Poder Judicial no actuarán en contra del pueblo en caso de inválidar algunas de sus normas .

Aseguró que de ser aprobado el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y se declare inconstitucional parte de la reforma, no se va contra la voluntad del pueblo, si no que se protege al puebo legislado por una mayoría votada que no toma en cuenta a las minorías del país.

“Se está haciendo la protección del pueblo legislado por una mayoría votada, que no implica las minorías del país, ni los partidos políticos, ni los restantes mexicanos que también tenemos derecho a que las cosas continúen con la estabilidad que el orden jurídico nos otorga”, aseguró la jueza.