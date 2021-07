José Luis Vargas Valdez: UIF logra que se investigue al magistrado

México.- Pese a que José Luis Vargas Valdez insiste en que su patrimonio es lícito, la UIF logró un fallo para que el magistrado sea investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró poner bajo investigación al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez.

Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación contra el magistrado José Luis Vargas Valdez.

Además también se investigará a la esposa del magistrado, Mónica Bauer, ejecutiva de PepsiCo en los Estados Unidos.

UIF había impugnado de FGR que propuso exonerar a José Luis Vargas

La UIF había impugnado la resolución de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), con la que se propuso exonerar al magistrado.

De acuerdo con la oficina de la Secretaría de Hacienda, también se presentó una nueva denuncia en contra de 6 personas vinculadas a José Luis Vargas Valdez.

¿Por qué José Luis Vargas está en la mira de la UIF?

José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral (Twitter José Luis Vargas V / Twitter José Luis Vargas Valdez)

El magistrado está en la mira de la UIF, que lo sigue de cerca por el delito de presunto enriquecimiento además de un familiar y personas físicas y morales presuntamente.

Ellos, “operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar”, indicó la oficina de la Secretaría de Hacienda.

De acuerdo con la UIF esas operaciones no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria por parte de José Luis Vargas Valdez.

Además, señala, se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica.

Y es que funcionaron sólo “como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad”.

Halla UIF costosas residencias a José Luis Vargas Valdez

Reportes periodísticos señalan que la UIF halló que José Luis Vargas Valdez adquirió residencias cuyos costos no coinciden con los ingresos anuales por 2 millones 400 mil pesos.

Esas residencias se encuentran en:

Miami

Valle de Bravo

Lomas de Chapultepec

Polanco

Ademas, la UIF acusa a José Luis Vargas Valdez de pagos millonarios a tarjetas de crédito y de la compra de inmuebles a traves de empresas “fachada”

Mi patrimonio es lícito: José Luis Vargas Valdez

En tanto, José Luis Vargas Valdez ha señalado que todo su patrimonio tiene un origen lícito y congruente con sus erogaciones.

De acuerdo con el magistrado, el no ejercicio de la acción penal en su contra está debidamente sustentado con pruebas que “acreditan que no he cometido delito alguno”.

Sin embargo, tras la apertura de investigación, es posible que el magistrado José Luis Vargas tenga que pedir licencia para enfrentar las acusaciones en su contra.