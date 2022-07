José Luis Abarca, alcalde de Iguala cuando desaparecieron a los normalistas de Ayotzinapa, tiene cáncer y podría morir, asegura su hija Yazareth Abarca Pineda.

Fue en enero de 2022 cuando se dio a conocer por primera vez que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca se encontraba ‘grave de salud’, por lo que sería trasladado al hospital Médica Sur en la Ciudad de México.

En aquel entonces, se informó que el ex alcalde de Iguala padece cáncer de próstata, enfermedad que ha deteriorado su salud desde su detención y privación de la libertad en el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, podría morir al no recibir la atención médica adecuada, acusan

A través de redes sociales la hija del ex alcalde de Iguala, Yazareth Abarca Pineda externó su preocupación por la salud de su papá, quien asegura “podría morir”, debido a que a José Luis Abarca se le estarían violentando sus derechos.

“Hace 15 días aproximadamente lo operaron y su cuadro clínico no mejoró, esto porque probablemente no lo diagnosticaron adecuadamente”, escribió la hija de José Luis Abarca en redes sociales.

José Luis Abarca (AIC)

Entre otras cosas, la hija de José Luis Abarca denunció que el hospital donde está internado su papá no cuenta con lo necesario para brindarle atención médica adecuada y no permiten que sea trasladado a otro hospital.

Lo anterior porque José Luis Abarca, alcalde de Iguala cuando desaparecieron a los normalistas de Ayotzinapa ,debería ser atendido en un hospital con la especialidad de oncología, debido su padecimiento.

“Mi papá tiene cáncer y adicionalmente a ese cuadro tiene una complicación gastrointestinal que se quiere resolver con otra cirugía de una manera muy invasiva que puede afectar su estado de salud futura. Es una cirugía que se puede evitar ya que existen varias alternativas para tratarlas pero aquí no nos las otorgan. Mi papá puede morir”. Yazareth Abarca Pineda

Yazareth Abarca Pineda reconoció que personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos visitó a José Luis Abarca para evaluar las condiciones médicas en las que era atendido.

Sin embargo, la hija del ex alcalde de Iguala, aclaró que solo escucharon la versión del área médica de la prisión así como del hospital donde se encuentra, pero no tomaron en cuenta más opciones médicas para tratar el cáncer del ex mandatario.

A 7 años de su detención José Luis Abarca se niega a colaborar con las autoridades

El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, es acusado por los delitos de secuestro y delincuencia organizada en relación con los normalistas de Ayotzinapa.

Protesta por Ayotzinapa (Daniel Augusto)

Cabe destacar que a 7 años de su detención, José Luis Abarca se niega a colaborar con las autoridades, pues asegura que no sabe nada de lo ocurrido entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Además se investiga su presunta participación en el asesinato de Arturo Hernández Cardona, dirigente social de la Unidad Popular, quien murió en 2013.