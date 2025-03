Claudia Sheinbaum, presidenta de México, afirmó que la propuesta de su gobierno para implementar la jornada laboral de 40 horas ya va muy avanzada, aunque no dio fecha para que la envíe a la Cámara de Diputados.

A pesar de que hace más de dos años hay una iniciativa en la Cámara de Diputados y ante la insistencia de los trabajadores, el gobierno de Claudia Sheinbaum prepara la propuesta que tiene un importante diferencia: será de aplicación gradual (como lo señaló en febrero).

La presidenta de México detalló que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, está trabajando en la iniciativa y pronto dará detalles de la misma.

Otro planteamiento que se hace desde el gobierno es que sea una propuesta consensuada , detalló en su conferencia mañanera de hoy 26 de marzo la mandataria mexicana.

“Se está trabajando, vamos a pedirle a Marath. Se está trabajando en la idea de buscar un esquema que pueda ser consensuado, si no de todas maneras se va a plantear la propuesta, pero Marath va muy avanzado en ello y ya en su momento lo plantearíamos.

Jornada laboral de 40 horas en México: Cámara de Diputados espera la propuesta de Claudia Sheinbaum

Cabe recordar que desde la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ha dicho que esta no era una prioridad debido a que no se encontraba entre el paquete de 20 iniciativas que había dejado el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Non obstante, a inicios de febrero, desde la Cámara de Diputados señalaron que van a votar el tema prácticamente cuando Claudia Sheinbaum envíe su propuesta.

Jornada laboral de 40 horas en México: Empresarios se oponen por estos motivos

Cabe recordar que ante la propuesta de una jornada laboral de 40 horas, organismos empresariales se han negado, diciendo que no es momento para reducir la jornada porque ello generara más costos para las empresas, pues vienen de haber subido el salario mínimo y los días de vacaciones .

No obstante, activistas han insistido en que esta iniciativa no se debe olvidar y que debería ser una prioridad para este gobierno a fin de abonar al bienestar laboral ya que muchas personas no se la vivan en el trabajo y en el transporte.

Trabajadores insisten en jornada laboral de 40 horas (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Jornada laboral de 40 horas en México: Iniciativa de Claudia Sheinbaum plantea aplicación gradual; aún no se sabe cuándo la presentará

Cabe recordar que en los primeros meses de sus gobierno, Claudia Sheinbaum ha señalado que sí se está haciendo una propuesta de su parte y que a diferencia de lo que se ha presentado en la Cámara de Diputados, su propuesta plantea una aplicación gradual.

En la conferencia de prensa mañanera de este 25 de marzo, Claudia Sheinbaum no detalló si el hecho de que vaya muy avanzada la propuesta permitirá que se presente en próximas semanas o meses o tendrá otra sprioridades.

Chiapas se suma a la jornada laboral de 40 horas en México sin que haya ley

En los hechos, el gobierno estatal de Chiapas ya implementó la reducción de la jornada laboral debido a que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar decreto que los viernes los funcionarios del gobierno estatal sálgannos a las 1 de la tarde.

Ello, dijo, les va a permitir que tengan una mejor calidad de vida pues va a convivir con su familia, practicarán un deporte o dedicaran su tiempo a realizar algunos hobbies.

Se espera que esa acción también tenga un impacto en los niveles de inseguridad y violencia.