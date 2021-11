Jorge Triana califica al gobierno de asesino por priorizar béisbol en lugar de medicamentos

Jorge Triana, vicecoordinador de diputados del Partido Acción Nacional (PAN), calificó a al actual gobierno como indolente y asesino buscar al transferir más recursos al béisbol, mediante el program Probeis, en lugar de destinarlo a medicamentos.

El legislador balanquiazul reprochó que Morena en la Cámara de Diputados en conjunto con sus aliados el destino de recursos cuantiosos cuanto los medicamentos son necesarios para salvar vidas, así lo dijo durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.

Jorge Triana (cuartoscuro)

Probeis es un derroche: Jorge Triana

El vicecoordinador manifestó que además de un insulto es un himno al derroche por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), e incluso reclamó que el desabasto de medicamentos haya sobrepasado a los niveles registrados en el sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN).

“Lo que proponemos es para ayudarles a solucionar el problema, ya que el desabasto de medicinas en el peor momento del gobierno de Enrique Peña Nieto fue del 30 por ciento, pero en el actual es del 75 por ciento” Jorge Triana. Diputado PAN

Triana recordó que desde abril de 2019 se creó la “mal llamada” oficina de la Presidencia de la República para el Béisbol a la que han destinado un presupuesto de tres mil millones de pesos.

Probeis convierte a México en república bananera: Jorge Triana

El diputado manifestó que se trata de un capricho pues el pasatiempo favorito del presidente, lo cual lo hace ejemplo de “las repúblicas bananeras”.

Insistió que no se justifica la existencia de una oficina tan ostentosa, lujosa e insultante para la pobreza del país, mientras niños con cáncer mueren por falta de quimioterapias.

AMLO pide resolver tema de medicamentos “sin excusas”

No obstante, reconoció que en las últimas horas el presidente haya reconocido el desabasto de medicamentos pero ello no deja que su gobierno sea “ indolente y asesino ” con los niños con cáncer, pues has sido un tema por el que se la ha pasado mintiendo por mucho tiempo.

Cabe recordar que el día anterior el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a su gabinete de Salud resolver el tema de desabasto de medicamentos “sin excusas”.