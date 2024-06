Jorge Álvarez Máynez, ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, pidió un voto de confianza en su mensaje para la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum.

Al ser cuestionado sobre su opinión del gabinete anunciado de Claudia Sheinbaum, el ex candidato presidencial dijo que “si la gente votó por ella, tiene el voto de confianza para conformar su gabinete”.

Aunque Jorge Álvarez Máynez reconoció que algunos tienen un buen expediente, dijo que una cosa es estar preparado y otra es ejercer el cargo, pues anteriores funcionarios en los que se tenía confianza “no alcanzaron a cubrir las expectativas”.

Jorge Álvarez Máynez, al salir del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, se pronunció con respecto al nuevo gabinete y pidió “un voto de confianza” para Claudia Sheinbaum, pues fue ella quien recibió la mayoría de votos en las elecciones del 2 de junio de 2024.

También en entrevista, Jorge Álvarez Máynez dijo en su mensaje que no tiene una relación muy intensa con los funcionarios allegados a Claudia Sheinbaum.

No obstante, reconoció que el Dr. Juan Ramón De la Fuente, futuro ministro de la Secretaria de Relaciones Exteriores, “tiene un buen expediente, más allá de la parte partidista, en su paso por la UNAM”.

Con respecto a Julio Berdegué, recién nombrado secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Jorge Álvarez Máynez aseguró que “comparte en muchas cosas”

Pese a las coincidencias de Jorge Álvarez Máynez con el gabinete de Claudia Sheinbaum, el candidato aclaró en su mensaje que una cosa es la trayectoria y otra el ejercicio de los cargos; ““ya me ha pasado varias veces pensar que personas iban a actuar de forma distinta”, dijo.

Durante entrevista, el candidato Jorge Álvarez Máynez respondió a las críticas de Enrique Alfaro con respecto a la forma de hacer política de Movimiento Ciudadano (MC).

Sobre este punto, dijo que respeta la opinión de Enrique Alfaro, así como su trayectoria y aseguró que lo respalda por sus resultados como gobernador en Jalisco.

“Le agradezco que haya un tono de diálogo, de respeto, de reconocimiento mutuo a nuestras trayectorias. Yo lo he dicho, él siempre ha contado con mi respaldo político, estoy orgulloso del gobierno que hizo en Jalisco, creo que es un gobierno que deja resultados, que deja avances y me parece que no comparto, por supuesto”

Jorge Álvarez Máynez