El excandidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, pidió apoyar a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, por ser la primera mujer en llegar a la presidencia de México.

Fue a través de TikTok que el excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, habló sobre el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones del 2 de junio de 2024.

El emecista afirmó que “si le puedo ayudar en algo” lo hará, aunque, según dijo, él no conoce a la virtual presidenta electa más allá de sus encuentros en los tres debates en donde expusieron sus propuestas.

En el mismo en vivo de TikTok, Jorge Álvarez Máynez habló de la excandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien afirmó que previo a su campaña “le caía muy bien”.

Jorge Álvarez Máynez compartió que tras la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones 2024 se comunicó con ella para expresarle su felicitación y desearle éxito.

Según dijo, se trató de una plática breve, en donde advirtió a la virtual presidenta electa que continuará siendo crítico ante su gobierno, sin embargo, durante la llamada le deseó “lo mejor”.

Además, Jorge Álvarez Máynez resaltó a Claudia Sheinbaum que “no era poca cosa ser la primera presidenta mujer de la historia” de México, por lo que le deseó “bien”.

El excandidato presidencial aseguró que si puede ayudar en algo a Claudia Sheinbaum lo hará, aunque adelantó que no se meterá a Morena ni al Gobierno de la morenista.

“Pues que le vaya bien, sí le deseo mucho éxito”, indicó Jorge Álvarez Máynez, quien aseguró que se trató de una plática breve con Claudia Sheinbaum pues no tiene una relación cercana con ella.

“Le dije que yo en su momento tenía que decir lo que no me parecía, y que en ese momento le deseaba lo mejor y que no era poca cosa ser la primera presidenta mujer de la historia. Fue muy breve (...) Hay que desearle bien a la presidenta, si yo le puedo ayudar en algo. No, obviamente no me voy a meter a Morena, no me voy a meter a su Gobierno”.

Jorge Álvarez Máynez