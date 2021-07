Jesús Ramírez Cuevas dice que los “intelectuales” extrañan la dictadura perfecta

México. - Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, criticó a quienes se oponen al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través Twitter, Jesús Ramírez Cuevas señaló que hay “intelectuales” que extrañan la “dictadura perfecta” de regímenes anteriores al gobierno de AMLO.

“A los intelectuales que extrañan la “dictadura perfecta”, recordamos que el viejo régimen hacía fraudes electorales, reprimía, espiaba y censuraba activistas, periodistas y opositores. Esa nostalgia del pasado que critica al gobierno de hoy parece más una demagogia sin adjetivos” Jesús Ramírez Cuevas

Tuit Jesús Ramírez (Tomada de Twitter)

AMLO no espía, asegura Jesús Ramírez Cuevas

Jesús Ramírez Cuevas expresó que regímenes pasados orquestaban fraudes electorales, reprimían, espiaban y censuraban a periodistas.

En otro tuit, Jesús Ramírez Cuevas destacó que el gobierno de AMLO refrendó su compromiso con la libertad de expresión de los periodistas.

Y aseguró que el gobierno de AMLO n o espía a políticos, ni activistas, tras darse a conocer que el gobierno de Enrique Peña Nieto orquestó el sistema de espionaje Pegasus.

“El Gobierno refrenda su compromiso con las y los periodistas para que puedan ejercer su profesión en libertad y de forma segura. No somos iguales. Esta administración no espía a comunicadores, políticos ni activistas y mucho menos censura. Respetamos la privacidad y libertades” Jesús Ramírez Cuevas

Gobierno de EPN espiaba a colaboradores de AMLO

Una investigación internacional reveló que el gobierno de Enrique Peña Nieto implementó el sistema de espionaje Pegasus, que se utiliza para intervenir teléfonos celulares.

El sistema de espionaje Pegasus tenía como objetivo a cerca de 50 colaboradores de AMLO, cuando aspiraba a ser presidente de México.

La mayor parte de ataques de Pegasus contra los colabores de AMLO provenían del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Actualmente, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que sustituyó al Cisen, no cuenta con el servicio de Pegasus dado que el gobierno de AMLO decidió no renovar la licencia, informó The Guardian.