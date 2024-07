Las fisuras en el PAN luego de la derrota en las elecciones 2024 continúan profundizándose, pues ahora Javier Lozano y Marko Cortés protagonizaron un intenso agarrón.

Fue durante una emisión del canal de YouTube, Aypical Te Ve, que Javier Lozano se lanzó en contra del líder nacional del PAN, debido a que salió en defensa de Genaro García Luna.

Así ocurrió luego de que Marko Cortés intentó deslindar al PAN del caso de quien fuera secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna.

Ante la insistencia de Marko Cortés para no reconocer como panista a Genaro García Luna, Javier Lozano defendió a quien fuera su compañero en el sexenio de Felipe Calderón.

Pero, ¿cómo fue la pelea entre el líder nacional del PAN y el ex secretario del Trabajo y Previsión Social por Genaro García Luna ? Te contamos los detalles del agarrón.

Javier Lozano salió en defensa de Genaro García Luna en pelea con Marko Cortés

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, se calentó con Javier Lozano durante una mesa debate transmitido el martes 2 de julio en el canal de YouTube, Atypical Te Ve.

Las diferencias entre los militantes del PAN se agudizaron luego de que Marko Cortés afirmó que el tema de Genaro García Luna, afectó a Xóchitl Gálvez en las elecciones 2024.

Al respecto, el líder nacional blanquiazul dijo que la candidata de la oposición no logró desprender al bloque del PRI, PAN y PRD del tema del ex secretario de Seguridad.

Lo anterior a pesar de que aseveró que Genaro García Luna no tiene nada que ver con el Partido Acción Nacional (PAN), pues no es militante y no fue contratado por el instituto.

Las palabras de Marko Cortés sobre Genaro García Luna causaron la molestia de Javier Lozano, pues recriminó los dichos e incluso salió en defensa del ex funcionario.

Visiblemente enojado, Javier Lozano advirtió que el no reconocer a Genaro García Luna como panista o cercano al partido, se trata de una postura completamente cobarde.

“Eso es una cobardía. El señor era secretario de Estado en un gobierno panista (...) Y no importa que no fuera panista, que no tuviera su credencial. Ahora resulta que porque no es panista, no lo reconocemos como uno de los nuestros" Javier Lozano

Marko Cortés insistió en deslindar al PAN de Genaro García Luna

Pese al desplante de Javier Lozano por no reconocer a Genaro García Luna como panista y culparlo por la debacle electoral del PAN, Marko Cortés insistió en su postura.

Ya calientes los ánimos, Marko Cortés reiteró que el hecho de que Genaro García Luna fuera secretario de Estado en un gobierno panista, no lo hace integrante del partido.

Incluso, aunque no mencionó el nombre de Felipe Calderón, el dirigente blanquiazul indicó que quien debe responder por el ex funcionario es quien lo contrató para el cargo.

Tras el revire, Javier Lozano sí mencionó a Felipe Calderón y dijo que respondería por él, por lo que cuestionó a Marko Cortés sobre el caso de Genaro García Luna.

En torno a lo que ocurre con el ex secretario de Seguridad, Javier Lozano preguntó al líder partidista el motivo por el cual lo declara culpable cuando no ha recibido sentencia.

Con respecto a dicho tema, Marko Cortés negó que él declare culpable a Genaro García Luna, sino que lo menciona porque les “pegó muchísimo en la campaña” de 2024.

Hasta Josefina Vázquez Mota salió raspada en pelea entre Javier Lozano y Marko Cortés

Al seguir con sus cuestionamientos contra Marko Cortés, Javier Lozano intentó responsabilizarlo por los malos resultados que el PAN obtuvo en las elecciones 2024.

Sin embargo, Marko Cortés buscó voltear la acusación y le preguntó a Javier Lozano las razones por las que el partido perdió la presidencia en las elecciones del 2012.

Al responder, el ex colaborador en el sexenio de Felipe Calderón terminó dando un duro raspón a la candidata presidencial del PAN en ese año, Josefina Vázquez Mota.

En específico debido a que Javier Lozano aseveró que fue por culpa de Josefina Vázquez Mota, a quien definió como una “pésima candidata”, que Acción Nacional perdió.

Luego de ello, recriminó a Marko Cortés que vaya a la Cámara de Senadores como primero de la lista de plurinominales y sentenció que por ese tipo de cuestiones están “tan jodidos”.