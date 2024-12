Javier Corral. senador de Morena, respondió a Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, con un fuerte mensaje e hizo una petición al partido guinda.

Ayer martes 3 de diciembre, Noroña lanzó un mensaje a Javier Corral, luego de que el senador votara en contra de la reforma que busca desaparecer organismos autónomos como el Inai, iniciativa impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Gerardo Fernández Noroña señaló que Javier Corral recién se sumó a Morena y ya manda “mensajes equívocos”, lo que podría intepretarse como mal agradecimiento tras haberse salvado de ser detenido por parte del gobierno de Chihuahua.

Ante las manifestaciones de Gerardo Fernández Noroña, el senador Javier Corral mandó un mensaje a Morena y respondió al presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Al respecto, Javier Corral dijo que no está en Morena por obediente, y agregó que espera que en el partido no sólo haya lugar para la reflexión y la crítica, sino que también se reconozca y respete el disenso.

En relación a lo anterior, el legislador pidió a Morena que hay que alejarse de la pretensión de ser un grupo cerrado que “oye, calla y obedece”.

“Lamento muchísimo las declaraciones de Gerardo (Fernández Noroña) me parecen muy injustas hacia mi persona; yo aquí no he venido a refugiarme, he venido a contribuir, he venido a aportar mi experiencia y vengo como un aliado político de la doctora Claudia Sheinbaum”.

Javier Corral