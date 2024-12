El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que en caso de que la oposición regrese al poder, el ex mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la presidenta Claudia Sheinbaum correrían peligro.

Esto durante una de sus más recientes videos, titulado “ ¿Hacia adónde va el movimiento? ”, el cual fue publicado a través de las redes oficiales del senador del Partido del Trabajo (PT).

Gerardo Fernández Noroña señaló que seguirá trabajando con base en los valores de la llamada Cuarta Transformación, descartando que tome actitudes como ciertos opositores.

Durante el video el presidente del Senado recibió comentarios de sus seguidores, en donde algunos de ellos pedían castigos como la cárcel para los integrantes de la oposición.

Entre los mencionados estuvieron Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A esto el Fernández Noroña pidió calma, pues dijo que si bien, varios opositores como “Alito” sí deberían ser acreedores a sanciones por actos de corrupción, pedir castigo para todos solo por pensar diferentes no es correcto.

El senador del PT indicó que los seguidores de la 4T no deben caer en ese tipo de peticiones, pues dijo son “comentarios viscerales”.

Gerardo Fernández Noroña recordó que durante los gobierno del PRI y PAN sí se reprimieron a opositores de izquierda, por lo que los gobierno actuales no deben cometer los mismos errores.

No obstante, señaló que dada la peligrosidad de la oposición, en caso de que recuperaran el poder, AMLO y Claudia Sheinbaum podrían ir a la cárcel.

Esto como algún tipo de venganza política, a la cual dijo los que pertenecen a la 4T no deben permitirse ser iguales.

“Me queda claro que ellos (oposición) no se andarían con chiquitias, si regresaran al poder nos harían pedazos, Mínimo nos meterían a la cárcel, al compañero presidente (<b>AMLO</b>), a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum, yo por descontado lo doy. He sido muy solidario en los momentos difíciles de ellos en lo personal y lo seguiré siendo".

En este mismo contexto, Gerardo Fernández Noroña aseguró que nunca será como los integrantes de oposición.

El presidente del Senado consideró “canallas” las actitudes de algunos opositores, los cual dijo de manera puntual que nunca lo será.

Noroña apuntó que por más comentarios negativos y señalamientos que reciba por otros partidos en desacuerdo con la 4T, no logran envilecerlo, pues puntualizó que nunca se convertirá en lo que ha combatido durante su trayectoria política.

“Si ellos (oposición) son canallas, yo no lo seré. No lograrán evilecerme para que me convierta en lo que combatí toda mi vida”.

Gerardo Fernández Noroña