La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, compartió que se quedará con el bono por “alta carga de trabajo” por 325 mil pesos que ya fue depositado a los consejeros electorales.

Con este bono autorizado, el 2024 muestra un INE sin austeridad, pues sólo con el pago de bono la consejera presidenta ya estaría percibiendo un salario mayor que el del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con Guadalupe Taddei, este bono brinda tranquilidad a los trabajadores del INE y resaltó que “hay que hacer uso” del bono ya que ya fue pagado.

¿Austeridad? Guadalupe Taddei se va a gastar su bono de 325 mil pesos como consejera del INE

Guadalupe Taddei compartió sí se va a quedar con el bono por 325 mil pesos que se autorizó para los consejeros del INE porque “ya depositaron” la suma a todos los trabajadores beneficiados a nivel nacional.

Asimismo, explicó que el bono no tiene que ver si hay o no austeridad en el INE, pues este bono siempre se incluye en el presupuesto anual, aunque no se haya entregado en más de 10 años.

Guadalupe Taddei también explicó que el bono del INE para la plaza de consejerías no es de 525 mil pesos, sino de 325 mil pesos mexicanos que se paga en dos exhibiciones.

A pregunta expresa sobre si regresaría el bono como parte de las medidas de austeridad, la consejera presidenta Guadalupe Taddei dijo que en actualmente el bono ya está entregado en todo el país por lo que, si ya todos tienen el depósito, “hay que hacer uso de eso”.

“Creo que son 325 mil en la plaza de consejerías en dos exhibiciones. Ya en este momento está entregado en todo el país...Yo creo que todos tenemos este depósito y hay que hacer uso de eso” Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE

🗳️Guadalupe Taddei justificó el mega bono electoral.



Aclara que los consejeros electorales no recibirán 525 mil pesos, nomás 325 mil pesos.



Y no va en contra de la austeridad, según ella.



¿Regresará el bono? Dice que no, porque ya se depositó.



📹 @Pajaropolitico pic.twitter.com/hr3dZzQoDq — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) February 1, 2024

El bono por “alta carga de trabajo” siempre ha existido; no tiene que ver con la austeridad, asegura Guadalupe Taddei

Por otra parte, Guadalupe Taddei resaltó que el bono por “alta carga de trabajo” se entregó desde la creación del instituto electoral y hasta el año 2012, por lo que “siempre se había dado” con excepción de 3 periodos.

Asimismo, dijo que no es que esté el INE sin austeridad, sino que se trata de una medida que brinda tranquilidad laboral y aclaró que esa es la intención del bono en medio de la organización de las elecciones 2024, pese a que no se había entregado en 12 años.