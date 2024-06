¿El Instituto Nacional Electoral (INE) se salvó? El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dedicó unas palabras a Guadalupe Taddei, consejera presidenta, en su conferencia mañanera de hoy martes 11 de junio.

El presidente AMLO fue abordado por la periodista Nancy Flores de Contralínea, quien expuso al mandatario sus inquietudes respecto a las presiones que enfrenta Guadalupe Taddei al frente del INE en el marco de las elecciones México 2024.

Entre sus argumentos señaló la presencia en el INE de consejeros electorales que no respaldan al gobierno de AMLO, al proyecto de la Cuarta Transformación y la reforma electoral.

Luego de que la periodista expuso cómo está conformado el INE y que son al menos 6 consejeros electorales los que se oponen a la reforma electoral de AMLO, el presidente de México respondió.

Aunque AMLO se rehusó a opinar sobre el INE, sí dedicó unas palabras a Guadalupe Taddei, de quien dijo le ha gustado su desempeño como presidenta del órgano electoral.

De igual manera dijo que desconoce si ella está sometida a presiones en el INE, pero “actuó bien, ha actuado bien”.

Respecto a la tardanza que tuvo el INE para presentar los resultados del conteo rápido para las elecciones México 2024, AMLO agregó que aunque Guadalupe Taddei se retrasó, “dio a conocerlos con una muestra bastante amplia, cercana a los resultados”.

Con lo que reprobó que miembros del bloque conservador, incluido Luis Carlos Ugalde, ex presidente del INE, descalificaran al órgano electoral por el retardo para el conteo rápido.

“Pero así como si ellos fuesen muy rectos, honestos, eficaces, criticando que se estaban tardando en dar el resultado, que estaba muy mal el INE, que se tardaba. Y salió la señora y ya dio a conocer con una muestra bastante amplia, cercana a los resultados.

Entonces, yo estoy —no sé si está siendo presionada o no— yo estoy muy satisfecho con su desempeño. Desde luego, si fuese por el INE, si fuese por el tribunal, no, no, no tendríamos democracia”.

AMLO