INE determina no sancionar a Ebrard por publicar la carta enviada a The Economist

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó improcedente sancionar a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, por publicar la carta que envió al editor de The Economist.

De acuerdo con un comunicado, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja ante el INE contra Marcelo Ebrard por publicar la carta que envió al semanario de The Economist.

El PAN solicitó imponer medidas cautelares a Marcelo Ebrard por s upuestamente difundir logros y acciones de gobierno en la carta.

INE determina que carta fue un derecho de replica

Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró improcedente una medida cautelar contra Marcelo Ebrard.

El INE determinó que la publicación de la carta a The Economist no se realizó con la finalidad de difundir logros de gobierno, sino se trato de una replica a la publicación del medio británico.

Marcelo Ebrard comparte carta a The Economist

El 27 de mayo, el canciller Marcelo Ebrard compartió la carta que envío a The Economist por la portada que califica al presidente AMLO como un “falso mesías”.

En la carta, Ebrard destacó que tuvo el gusto de conversar con el editor internacional de la revista The Economist y de compartirle la transformación que vive México.

El canciller mencionó que compartió los esfuerzos del gobierno mexicano para salir de la pandemia de Covid-19, así como sus relaciones con Estados Unidos.

Sin embargo, Ebrard acusó que el editor de The Economist no fue sensible a sus argumentos y por el contrario publicó artículos que invitan a votar en contra del partido de AMLO.

PAN celebra portada de The Economist contra AMLO

Por su parte, el Senado del PAN celebró la portada de The Economist, que asegura que AMLO está atentando contra la democracia en México.

“A López Obrador le parece “majadero y grosero” que The Economist le diga la verdad”, expresó el Senado del PAN en un comunicado.