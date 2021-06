Impulsan a López-Gatell en Twitter como “orgullo mexicano”

México. - El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud , Hugo López-Gatell, ha sido fuertemente criticado debido a sus dichos sobre las protestas de padres con niños con cáncer .

Ante las críticas y hasta exigencias de renuncia por acusar que las protestas son “golpistas”, simpatizantes del funcionario emiten mensajes de apoyo.

Por medio de Twitter, usuarios han lanzado el hashtag “ #GatellOrgulloMexicano ”, con el cual buscan contrarrestar los comentarios negativos en contra de López-Gatell.

En los mensajes con los que se acompaña el hashtag, usuarios acusan que los medios de comunicación buscan generar confusión entre la ciudadanía al manipular la información.

Al respecto, los impulsores del hashtag señalan que las declaraciones por las que López-Gatell es criticado, han sido sacadas de contexto.

Como parte de la campaña a favor de López-Gatell, usuarios comparten otro fragmento de la participación que tuvo el funcionario en el programa El Chamuco Tv.

En él, Hugo López-Gatell señala que los legisladores que se han manifestado por la escasez de medicamentos, tiene otras intenciones.

De acuerdo con lo indicado por el funcionario en su intervención en el programa, los legisladores que han puesto el tema de las medicinas para el cáncer ante el Congreso, tienen intenciones personales.

Sobre dicho tema, Hugo López-Gatell afirmó que los legisladores están relacionados con las compañías que dijo, “controlaban” el mercado de las medicinas en México durante gobiernos previos.

Debido a dicha situación, el subsecretario acusó que los legisladores están utilizando a la sensible situación de los niños con cáncer , para recuperar los contratos.

“Estaban ligadas (a las empresas de medicamentos) como accionistas ex senadores de varios partidos, particularmente del PRI y el PAN. Algunos incluso senadores que tienen herederos senadores y ex gobernadores que tienen familias de ex gobernadores”

Hugo López-Gatell