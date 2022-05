Ante la alerta de la detección de casos de hepatitis aguda infantil en el mundo en el que atribuyen esta enfermedad como una posible consecuencia de la variante Ómicron del Covid-19 y los casos detectados en México, Hugo López-Gatell descarta que estos sean de propagación rápida.

En una declaración a medios de comunicación el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dijo que los casos de hepatitis infantil detectados por lo menos en México no son un fenómeno inusual , por lo que llamó a la población a no preocuparse.

En este mismo sentido, Hugo López-Gatell mencionó que algunos de los virus de circulación común entre los humanos como el Adenovirus 41 podrían contribuir a esta enfermedad que está presente.

Hugo López-Gatell asegura que en 40% de los casos de hepatitis nunca se conoce la causa

Debido a la preocupación de la población por conocer el origen de la causa de la hepatitis aguda infantil, Hugo López-Gatell aclaró que cerca del 40% de los casos de hepatitis nunca se conoce la causa.

Además de que anualmente en México se presentan en promedio mil 600 casos de hepatitis de causas diversas, asimismo aseguró que médicamente del 40% de estos no es posible detectar la causa.

No hay evidencia de que hepatitis aguda infantil se contagie con rapidez: Hugo López-Gatell

Asimismo, Hugo López-Gatell afirmó que los casos de la hepatitis aguda infantil no es un fenómeno inusual, por lo que no se debe de preocupar a la población porque no hay una evidencia de que se trate de una enfermedad de rápida propagación.

Igualmente descartó la posibilidad de que estos casos de hepatitis aguda infantil tengan alguna relación con viajes al extranjero, ya que los cuatro casos detectados en Nuevo León y los otros 7 que también están en estudio, ninguno viajó a otro país, además de que todos viven en México.

También hizo una recomendación a mantener los esquemas de vacunación completos de la población infantil de las diferentes enfermedades que podrían afectar directamente a este sector, así como de mantener las medidas de higiene básica, especialmente en esta época de calor como:

El lavado frecuente de manos

La limpieza y lavado de alimentos

López-Gatell habla de los casos de hepatitis infantil: No debemos preocupar



"No hay evidencia de que se trate de una enfermedad de rápida propagación", declaró el subsecretario de Salud, @HLGatell. Aunque recomendó la aplicación de vacunas para todos los menores

Cabe recordar que la sintomatología de la hepatitis aguda infantil tiene las siguientes señales de alarma:

Dolor abdominal

Coloración amarillenta en piel y mucosas

Diarrea

Vómito

Fiebre (sólo en algunos casos)