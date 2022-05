La Secretaría de Salud de Tamaulipas activo una alerta epidemiológica al detectar su primer caso sospechoso de hepatitis aguda infantil.

A través de conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa informó que ya se encuentra bajo valoración lo que podría ser el primer caso de un menor con hepatitis aguda infantil en la entidad.

Se trata de un menor de 14 años, quien habría dado negativo a los tipos de hepatitis A, B, C o D, por lo que ya se encuentra bajo valoración médica para confirmar o descartar el caso.

De acuerdo con lo datos proporcionados por la Secretaría de Salud de Tamaulipas, el menor, quien radica en Ciudad Victoria, acudió al médico tras presentar síntomas como:

De manera inmediata el Laboratorio Estatal de Salud Pública envió una muestra al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) para su valoración.

“Tenemos muy poca información, no tenemos datos, no tenemos resultados, ahorita está en Ciudad de México, el único caso que tenemos en Tamaulipas (...) no tenemos ni fecha, ni cuándo tendríamos los resultados”.

Gloria Molina Gamboa