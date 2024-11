El ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sí tuvo festejos privados y familiares por su cumpleaños 71, así lo confirmó su hijo José Ramón López Beltrán.

El hijo mayor del ex presidente publicó un mensaje en redes sociales confirmando el encuentro familiar, pero sin dar a conocer imágenes ni la lista de quienes acudieron.

Únicamente compartió una de las últimas fotos públicas, tomada en la presentación del retrato presidencial de AMLO.

El día anterior se supo que llegaron mariachis a las afueras del rancho de AMLO, conocido como La Chingada, pero se desconocían detalles de lo que sucedía al interior y quien había llegado a visitarlo.

“Ayer celebramos el cumpleaños de mi papá, Andrés Manuel López Obrador, en su casa. Fue un enorme gusto verlo sano, fuerte y disfrutando a plenitud sus 71 años... Fue un festejo lleno de gratitud y de momentos que siempre guardaremos en el corazón” José Ramón López Beltrán. Hijo mayor de AMLO

Pasar tiempo con @lopezobrador_ en esta nueva etapa nos llenó de alegría. Saber que cerró su ciclo como presidente,… pic.twitter.com/XFQ2aEzXoo — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) November 14, 2024

AMLO está sano y disfrutando a plenitud sus 71 años

José Ramón López Beltrán dijo que vio a su padre sano, fuerte y disfrutando a plenitud sus 71 años de vida.

Comentó que la celebración fue en la casa del ex mandatario. Se entiende que es en el rancho conocido como La Chingada, ubicado en Palenque, Chiapas, donde vive en retiro.

AMLO dijo en el pasado que su familia tendría que visitarlo pues no saldría de su retiro, a excepción de las veces que visitaría a su esposa Beatriz Gutiérrez y su hijo menor en la Ciudad de México.

El hijo mayor de AMLO destacó que esta es una nueva etapa en la que se encuentra su padre, después de haber servido a México.

Agregó que las felicitaciones y muestras de cariño que recibió, son muestra de la huella que ha dejado en el corazón de México.

AMLO recibió muestras de cariño a la distancia

El 13 de noviembre AMLO cumplió 71 años de edad y desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores le cantaron las mañanitas desde horas cercanas a la madrugada.

De hecho, se entiende la reelección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como su regalo de cumpleaños.

Claudia Sheinbaum también le puso las mañanitas a AMLO en la conferencia mañanera, no obstante, dijo que piensa que el ex presidente no se ha retirado.

Otras felicitaciones en redes sociales fueron compartidas por simpatizantes e integrantes de su movimiento con la etiqueta #FelizCumpleAMLO.