Hacen tendencia el hashtag ‘El INE no me calla’ en redes

Usuarios de redes sociales impulsan el hashtag ‘El INE no me calla’, luego de que el instituto ordenó a Claudia Sheinbaum y otros gobernadores de Morena eliminar un desplegado de apoyo a AMLO.

Este miércoles 16 de febrero, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó como medida cautelar, que 18 gobernadores afines al proyecto de a 4T eliminaran un tuit con un desplegado en el que manifestaron su apoyo a AMLO.

Ante ello, en redes sociales -particularmente en Twitter- usuarios han publicado diversos mensajes a través de los cuales critican la determinación del INE, organismo al cual advierten que no los callará.

En ese sentido, los internautas han hecho tendencia el hashtag ‘El INE no me calla’, a través de mensajes en los que algunos usuarios de redes sociales que impulsan el tema, replican el desplegado de apoyo a AMLO que fue borrado por las y los gobernadores.

Mensajes con 'El INE no me Calla' (Twitter )

Mensajes con 'El INE no me Calla' (Twitter)

Antonio Attolini critica que el INE no deje hacer campaña durante una elección

Entre los mensajes que se han publicado para hacer tendencia el hashtag ‘El INE no me calla’, destacan los que han hecho algunas figuras afines a Morena, como es el caso de Antonio Attolini, quien criticó que el organismo electoral no permita hacer campaña durante una elección.

Incluso, en su pronunciamiento el excandidato de Morena a una diputación afirmó que “hasta en Cuba son más liberales”, tras lo cual compartió también el desplegado que el INE ordenó borrar.

“Vaya democracia en la que en una elección no se puede hacer campaña. ¡Hasta en Cuba son más liberales! Aquí el desplegado en el que las gobernadoras y gobernadores del Obradorismo respaldan el proyecto de la Cuarta Transformación” Antonio Attolini

Antonio Attolini critica que INE no permita hacer campaña (@AntonioAttolini / Twitter)

Senadora de Morena, Bertha Caraveo comparte mensaje con el hashtag ‘El INE no me calla’

De la misma forma, la senadora de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Bertha Caraveo compartió un mensaje con el hashtag ‘El INE no me calla’.

En su publicación, la senadora de Morena señaló que el INE no la va a limitar, así como destacó, las senadores del PAN no consiguieron censurar su participación durante los trabajos de este 16 de febrero.

Asimismo, en su tuit Bertha Caraveo compartió un video con un fragmento de su pronunciamiento en la tribuna del pleno del Senado, en el cual dijo que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, es un cobarde.