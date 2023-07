Esto sabemos de un video sacado de contexto: ¿Gustavo Madero dijo que Xóchitl Gálvez es usada por PRI y PAN y no puede ganar? El senador de Acción Nacional dijo exactamente lo opuesto entrevista con Julio Hernández.

En redes sociales fue difundido el fragmento de una entrevista a Gustavo Madero, en la cual el ex presidente nacional del PAN aparentemente acepta una eventual derrota de la aspirante presidencial de Va por México, Xóchitl Gálvez.

Los aspirantes del proceso interno de Va por México deberán recolectar 150 mil firmas (en al menos 17 estados) para pasar asegurar su pase a la siguiente etapa de selección en la coalición que agrupa a PRI, PAN y PRD.

El ‘Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México’, es decir, el candidato de Va por México rumbo a las elecciones 2024, deberá cumplir con 3 etapas del proceso que culminarán el 3 de septiembre de 2023.

En ese contexto, Gustavo Madero defendió a Xóchitl Gálvez de algunos políticos que aseguran que va a perder.

“Xóchitl Gálvez buena onda la chava pero la verdad la están utilizando las dirigencias del PRIAN, ella va a perder no tiene ninguna oportunidad de ganar” Hasta Gustavo Madero sabe que “la chava” Xóchitl no tiene oportunidad de ganar pic.twitter.com/z6P3KMZm2T

Gustavo Madero expresó su opinión sobre la apuesta de Xóchitl Gálvez en Va por México. Durante una entrevista, el ex presidente nacional del PAN defendió a la aspirante presidencial de algunos políticos que piensan lo siguiente:

El senador explicó que se piensa que el objetivo del PRI y PAN es elevar el nivel de la votación y meter a más diputados plurinominales y senadores, en ambos casos “impresentables”, según expresó Gustavo Madero.

Gustavo Madero profundizó en sus declaraciones sobre Xóchitl Gálvez y, en ese sentido, el senador del PAN consideró que el hecho de pensar que la aspirante de Va por México no puede ganar es desconocer la realidad del país.

“Decir que no va a ganar es desconocer lo que está pasando. Ha sucedido en México una erupción, un fenómeno que cambio el tablero, y lo cambio en un mes. Y ahora la gente está muy animada, por eso no me gusta ese comentario. Es anticlimático, es echarle un balde de agua fría”

Gustavo Madero