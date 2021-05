Gestión menstrual: Protestan para que productos menstruales sean libres de impuestos

México.- El colectivo Menstruación Digna México protesta este 28 de mayo para exigir que los productos de gestión menstrual sean libres de impuestos.

En este Día de la Higiene Menstrual, la principal consigna del colectivo es que la gestión menstrual es un derecho y no un privilegio.

Lo anterior porque no todas las personas pueden gestionar su menstruación ante la ausencia de políticas públicas y condiciones como falta de productos, instalaciones sanitarias, dolores menstruales y el estigma social.

Protesta en el Zócalo (Nancy Gómez)

Las mujeres pagan impuestos por menstruar

Productos como las toallas, tampones o la copa menstrual tienen el 16% de IVA , a pesar de que son de primera necesidad.

De acuerdo con el colectivo Menstruación Digna, lo anterior sucede en un contexto desigua l porque los hombres ganan más que las mujeres y el 42% de esta misma población vive en alguna situación de pobreza.

También acusan que este impuesto es sexista porque transgrede los derechos humanos de las mujeres como la no discriminación, salud, vida digna e igualdad.

La gestión menstrual es un derecho

Las principales exigencias del colectivo Menstruación Digna son:

Gratuidad de los productos de gestión menstrual en educación básica y media superior

en educación básica y media superior Que no se paguen impuestos por menstruar

por menstruar Información pública sobre la menstruación

Acerca de la gratuidad, en Michoacán ya se aprobó una reforma para que las alumnas de educación básica y media superior tengan el derecho a recibir productos necesarios para su menstruación.

Se priorizará a personas de escasos recursos y ayudará a reducir el ausentismo escolar . También impartirán clases de educación menstrual para evitar discriminación.

Exigen que productos menstruales no tengan impuestos (Nancy Gómez)

Manifestación del colectivo Menstruación Digna (Nancy Gómez)

¿Qué es el Día de la Gestión Menstrual?

Aunque oficialmente este 28 de mayo es el Día de la Higiene Menstrual, activistas prefieren nombrarlo como de la Gestión Menstrual.

Entre las razones para conmemorarlo es porque las mujeres han sido silenciadas cuando se habla de su menstruación y aún persisten estigmas y tabúes .

No hay educación menstrual en las escuelas y los precios de los productos menstruales no son accesibles para todas las personas: “no todas las mujeres menstrúan y no todas las personas que menstrúan son mujeres”.