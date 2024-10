Carlos Velázquez de León Obregón, el abogado que habría agredido a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores, se disculpó con el senador de Morena tras el episodio en la sala VIP de American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Los hechos se registraron el pasado viernes 20 de septiembre cuando Gerardo Fernández Noroña iba a tomar un vuelo a Monterrey en la Terminal 2 y denunció una agresión así como el robo de su teléfono celular.

En un video en vivo en sus redes sociales, Gerardo Fernández Noroña leyó una carta que dijo no estaba firmada, pero en la que Carlos Velázquez de León Obregón se dirigía directamente a él como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Esta carta fue una respuesta a la denuncia que interpuso el equipo jurídico de la Cámara de Senadores en la que señala que se dirige a Gerardo Fernández Noroña “con el respeto que le merece su investidura y su persona”.

La carta fue emitida el 10 de octubre, de acuerdo con la lectura realizada por el presidente del Senado.

“Señor senador de la república, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Presente… Me dirijo a usted con el respeto que me merece su investidura y su persona para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos… del pasado 20 de septiembre en el salón de American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México…”

En su carta, Carlos Velázquez de León Obregón dijo que los hechos ocurridos no reflejan sus valores personales, ni los de su formación o del lugar donde trabaja.

Cabe recordar que el abogado trabaja para el Despacho Basham, el cual según Gerardo Fernández Noroña representa a grandes empresas.

“Reconozco que mis palabras y acciones… fueron inaceptables… mi comportamiento de ese día no tiene justificación, se aparta por completo de los principios que me han formado, no reflejan los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún los del lugar donde trabajo... no debí usar esas palabras ni comportamiento de la manera en que lo hice”

Carta de Carlos Velázquez de León Obregón