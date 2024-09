El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se burló de la situación que vivió durante su visita a Veracruz, cuando trabajadores del Poder Judicial le aventaron una botella de agua.

Desde su conferencia mañanera del 23 de septiembre, AMLO aseguró que “pudo haber agarrado” el objeto que le lanzaron y resaltó que no pasó a mayores.

El hecho ocurrió el 22 de septiembre durante su gira de despedida por Veracruz, donde, además de la agresión con una botella de agua, fue recibido con protestas y gritos de “¡dictador, dictador!”.

“Ayer me tiraron una botella de agua, es que yo empecé jugando béisbol, era filder, imagínese si no, si hasta la puede haber agarrado, pero no pasó a mayores”

AMLO