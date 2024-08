Frente Cívico Nacional se sumará a paro del Poder Judicial

El Frente Cívico Nacional (FCN) se sumará al paro del Poder Judicial y aquí te decimos sus razones.

Trabajadores de este poder se fueron a paro el pasado lunes 19 de agosto de 2024 contra la aprobación de la Reforma al Poder Judicial y tomaron las instalaciones del Palacio de Justicia Federal, así como las del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Por eso, como forma de solidaridad, el Frente Cívico Nacional se sumará al paro del Poder Judicial y Guadalupe Acosta Naranjo, uno de sus líderes, explicó cuáles son las razones; esto fue lo que dijo.

Guadalupe Acosta Naranjo informó este martes 20 de agosto que el Frente Cívico Nacional se sumará al paro del Poder Judicial a partir del próximo miércoles.

De esta manera, se espera que integrantes y simpatizantes de este frente “refuercen” los plantones que mantienen trabajadores del Poder Judicial y a los que también se sumarán juzgadoras y juzgadores federales durante los primeros minutos de mañana.

El líder del Frente Cívico Nacional indicó que también es tarea del Poder Judicial luchar contra la sobrerrepresentación legislativa del oficialismo en el Congreso ya que, de esta manera, “es más fácil parar la reforma que afecta al Poder Judicial”.

Esta no es una lucha nomás nuestra, es una lucha que a ustedes también les beneficia, es una lucha de todos los mexicanos, por eso venimos aquí una comisión, nos declaramos en solidaridad con ustedes.

Además de expresar su solidaridad, el Frente Cívico Nacional expuso otras razones por las que se sumará al paro del Poder Judicial.

Y es que Guadalupe Acosta Naranjo llamó a las y los integrantes del Poder Judicial a “unir esfuerzos” para defender la Constitución y para desmentir los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto a la corrupción existente dentro de este poder.

Esto a través de la participación a la marcha que realizará la Marea Rosa y se tiene programada para el próximo 8 de septiembre.

Ojalá el 8 de septiembre, amigas y amigos, podamos unir esfuerzos, porque la defensa de la Constitución los defiende a ustedes y la Constitución nos defiende a nosotros, queremos también responder a los insultos que se lanzan todas las mañanas contra el poder judicial, no es cierto que aquí hay la corrupción que ellos dicen, corrupción en el Poder Ejecutivo, con amigos, con hijos, con compadres, que se sabe se ven en videos, y a ellos no se les castiga.

Corrupción en el Poder Legislativo, que no escuchan a los trabajadores, no pueden venir acusar de corrupción al poder judicial, porque el poder judicial es el poder autónomo, y ellos lo quieren doblegar, la presidencia de la República. Eso no debe de pasar.

Guadalupe Acosta Naranjo