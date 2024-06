Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional que formó parte de la Marea Rosa, externó su consternación y aseguró que se revisarán los números de las elecciones México 2024 donde ganó Claudia Sheinbaum.

Y es que de acuerdo con el conteo rápido del INE, Claudia Sheinbaum arrasó con más de 30 puntos de ventaja con un rango de entre 58,3% a 60,7% de la votación, muy por encima de la candidata del PRI, PAN y PRD:

De igual forma, Morena obtuvo un triunfo arrasador en 7 de las 9 entidades que disputaban la gubernatura estatal:

Este proceso electoral fue histórico debido a que nuestro país eligió por primera vez a una presidenta, no obstante, no fue la candidata esperada por el Frente Cívico Nacional: Xóchitl Gálvez.

“No me cuadra, no me checan los números” dice Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional

Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional que apoyó a la Marea Rosa en defensa del INE, dijo sentirse “consternado y sorprendido del resultado” tras el arrasador triunfo de Claudia Sheinbaum.

En su denuncia, aseguró “no me cuadra, no me checan los números”, por lo que convocó a sus simpatizantes a cotejar los resultados de las elecciones 2024 en México.

Según adelantó Guadalupe Acosta Naranjo, se revisarán los cómputos distritales que serán dados a conocer el próximo miércoles, y con ello, también hizo un llamado a los representantes de casilla para guardar las actas.

“Vamos a tener que confrontar estos números con los cómputos. Por eso, lo primero que les pido, amigas y amigos, quienes fueron funcionarios o representantes de casilla, que cuidan y guarden muy bien sus actas para poder cotejar los resultados que se han dado a conocer” Guadalupe Acosta Naranjo

Con dolor en el alma, y preocupación por México, su democracia y nuestras libertades les dejo a bote pronto algunas reflexiones iniciales.



En las próximas horas y días tenemos que definir cómo enfrentar la nueva situación nacional.



No me debo rendir.



— Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) June 3, 2024

Guadalupe Acosta Naranjo denuncia a AMLO por su “elección de estado” tras triunfo preliminar de Claudia Sheinbaum

El integrante de la Marea Rosa, Guadalupe Acosta Naranjo, denunció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por realizar una “elección de estado”, en la que fomentó el voto hacía Claudia Sheinbaum.

En el mismo sentido, dijo que no hay concordancia entre las manifestaciones ciudadanas y los resultados electorales, luego, cuestionó la veracidad del proceso desarrollado por el INE.

“Es una elección de Estado, donde el presidente de la república intervino de manera abusiva en el proceso electoral”, sentenció Guadalupe Acosta Naranjo.

A su inconformidad, agregó que los votantes fueron intimidados por el propio partido guinda con retirarles los programas sociales: “condicionaran estos programas a quien votaran por Morena”, sostuvo el integrante del Frente Cívico Nacional.