México. - La Fiscalía General de la República ( FGR ), no ha formulado ninguna imputación en contra del excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.

Así lo dio a conocer Eduardo Ismael Aguilar Sierra, el abogado de Ricardo Anaya, quien destacó que la FGR únicamente ha recopilado elementos de prueba en el caso.

Entrevistado en el noticiero radiofónico de Azucena Uresti, el abogado de Ricardo Anaya señaló que tras poder tener acceso a la carpeta de investigación contra su cliente , por fin se pudo revisar el contenido de la misma.

Al respecto, el abogado de Ricardo Anaya recordó que apenas ayer se les entregó la carpeta de investigación, luego de 10 días de que por ley se les debía entregar.

Así lo destacó al explicar que en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que la parte acusada tiene el derecho inmediato de acceder a los datos de la investigación.

“Nos tardamos prácticamente 10 días en obtener la carpeta de investigación. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos penales dice que una vez convocados a la audiencia inicial, de manera inmediata se tiene que poner a disposición de la defensa, las carpetas” Eduardo Ismael Aguilar Sierra, el abogado de Ricardo Anaya

Pese a ello, dijo que tuvieron que interponer 12 oficios y recibir 3 órdenes de un juez para poder al fin obtener la carpeta de investigación sobre el caso en contra de Ricardo Anaya.

La FGR solo ha presentado datos de prueba en contra de Ricardo Anaya

Sobre el contenido de la carpeta de investigación elaborada por la FGR, el abogado resaltó que hasta el momento no se ha presentado ninguna imputación contra Ricardo Anaya.

En cambio, indicó el representante legal del excandidato presidencial, solo se han acumulado datos de prueba que dijo, están siendo desmenuzados de forma detallada por la defensa.

“La fiscalía no ha presentado una imputación en contra de Ricardo Anaya, no hay un argumento que ya la fiscalía esté esbozando públicamente en este momento sobre la acusación, lo que tiene son datos de prueba” Eduardo Ismael Aguilar Sierra, el abogado de Ricardo Anaya

Acusa abogado de Ricardo Anaya que hojas de carpeta de investigación no están foliadas

Por otro lado, Eduardo Ismael Aguilar Sierra apuntó que otro elemento que se ha detectado en la revisión de la carpeta de investigación, es que las hojas no están foliadas como correspondería.

“La carpeta que obtuvimos, no están las hojas foliadas, es decir no hay número consecutivo como uno esperaría de una carpeta pues tan relevante para el estado mexicano. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, el abogado de Ricardo Anaya

Ante ello, la periodista cuestionó al abogado sobre las implicaciones que tendría la ausencia del folio en las hojas de la carpeta.

Al respecto, Aguilar Sierra señaló que podría significar que en su investigación la FGR no ha llevado a cabo un ejercicio consecutivo.

De esa manera, agregó el abogado de Ricardo Anaya, existe la posibilidad de que se realicen alteraciones al contenido de la carpeta que se ha integrado, por lo cual dijo que espera que la FGR realice un trabajo serio.

Desconoce abogado el paradero de Ricardo Anaya

Sobre el paradero del ex abanderado a la presidencia de la República por el PAN, su abogado aseguró que no tiene conocimiento con respecto al tema.

No obstante sostuvo que no existe ninguna disposición que le exija estar en un sitio en particular, por lo cual refirió que tiene el derecho de estar en territorio extranjero.