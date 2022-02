Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, aseguró que deberá trabajar más de 39 años para ganar el supuesto sueldo de Carlos Loret de Mola.

A través de redes sociales, el diputado Fernández Noroña cuestionó si Loret de Mola ya había desmentido el supuesto sueldo que el presidente AMLO afirmó ha ganado el periodista a lo largo de 2021.

“Yo necesitaría 39.5 años de trabajo como diputado para lograr reunir 35 millones de pesos”, afirmó el diputado del Partido del Trabajo destacando que además no tendría que gastar ni un solo centavo.

Entre las respuestas que los internautas han dejado al diputado Fernández Noroña se encuentran la respuesta que Carlos Loret de Mola compartió en la misma red social.

Fue el pasado viernes 11 de febrero cuando Loret de Mola respondió que la presentación del salario mostrada por el presidente AMLO se trataba de números inflados.

Uno de los argumentos que señalaba Loret de Mola es que el periodista dejó de trabajar para Televisa en el año 2019.

Misma incógnita a la que el presidente AMLO habría advertido en su mañanera que Televisa debería rendirle cuentas.

“Pero lo que me llama mucho la atención y me lo va a tener que aclarar Televisa. Los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa, y le dieron 11 millones 800 mil pesos”

AMLO