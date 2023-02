El senador de Morena Felix Salgado Macedonio consideró necesaria la propuesta de que la SCJN cambie de nombre con la finalidad “quitar” ministros, como sucedió en el sexenio de Ernesto Zedillo.

Félix Salgado Macedonio consideró que la SCJN no responde a las necesidades de su título. Esta es su idea para modificar al máximo tribunal constitucional.

“Habrá que ir pensando en reformas al Poder Judicial. No en desaparecer a la Suprema Corte, que incluso habría que cambiarle el nombre, porque es de injusticia. Yo recuerdo que Ernesto Zedillo quitó a 17 ministros”, dijo Félix Salgado Macedonio.

Norma Piña, presidenta de la SCJN, rompió un protocolo y no se levantó durante la ceremonia por la Promulgación de la Constitución de 1917 en presencia del presidente AMLO. En ese contexto se dieron las declaraciones de Félix Salgado Macedonio.

SCJN

AMLO: Norma Piña es presidenta de la SCJN por mí

En relación al último evento, el presidente AMLO aseguró en conferencia de prensa que gracias a los cambios de su administración Norma Piña es presidenta de la SCJN.

“La señora presidenta de la Corte para hablar en plata, está por mí de presidenta, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”, afirmó el mandatario.

La actual presidenta de la SCJN es conocida por su postura en contra de la mayoría de las iniciativas del presidente AMLO.

ministra Norma Piña pide, en evento con AMLO, respetar la independencia del Poder Judicial (Cortesía / captura de video)

AMLO: Me dio mucho gustó la reacción de Norma Piña

Sin embargo, AMLO tomó con optimismo la reacción de la presidenta de la SCJN y aseguró que le dio mucho gustó la postura de Norma Piña, ya que eso demuestra que “estamos llevando a cabo cambios”.

“Me dio mucho gusto, porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados ¿Cuándo se había visto que se quedara sentado el presidente de la Corte? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios”, dijo el presidente.