Felipe Caderón presume encuentro con Ángela Merkel en la COP26

Felipe Calderón presumió una fotografía de su encuentro con la canciller de Alemania, Ángela Merkel en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP26.

A través de redes sociales Felipe Calderón compartió la fotografía de su encuentro con Ángela Merkel y recordó que la canciller de Alemania visitó México dos veces durante su mandato de 2006 a 2012.

Además, el expresidente Felipe Calderón destacó que en colaboración con la canciller de Alemania, Ángela Merkel, México inició los diálogos de Bonn, que fueron importantes en la lucha contra el cambio climático.

“Me dio mucho gusto saludar en la #Cop26 a Ángela Merkel, Canciller de Alemania y quizá el mayor liderazgo político del siglo. Ella visitó 2 veces México durante mi mandato y con ella iniciamos los diálogos de Bonn, que fueron importantes en la lucha contra el #cambioclimático.” Felipe Calderón

Felipe Calderón en la COP26 (Twitter/Felipe Calderón)

¿Qué es la COP26, la cumbre a la que asiste Felipe Calderón?

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP26 es una reunión entre líderes mundiales, que busca generar consensos a favor del cambio climático.

Originalmente la COP26 sería celebrada en noviembre de 2020, sin embargo, fue pospuesta un año por la pandemia por el virus del Covid-19.

El expresidente Felipe Calderón, viajó hasta Glasgow, Escocia, Reino Unido, para participar en la COP26 donde ha convivido con diferentes mandatarios del mundo como:

La canciller de Alemania, Ángela Merkel

La Ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt

El vicepresidente, Al Gore.

Critican a Felipe Calderón por esconder su gafete de la COP26

En redes sociales han surgido múltiples críticas por la asistencia del expresidente Felipe Calderón en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP26.

Felipe Calderón ha sido señalado por los internautas, debido a que el ex mandatario no debería estar representando a México en la la COP26, puesto que ya no representa al actual gobierno federal.

La la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP26 es organizada por Patricia Espinosa Centallano, quien fungió como secretaria de Relaciones Exteriores durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

Algunos otros internautas han destacado que Felipe Calderón intenta ocultar en todas las fotos su gafete la COP, ya que acudió en representación de la empresa Iberdrola.