Para el periodista Federico Arreola, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) debe aprender de las elecciones en Brasil, donde no hay nada escrito.

Y es que si bien Luiz Inácio Lula da Silva ganó por muy poco a Jair Bolsonaro en las eleciones presidenciales, la izquierda en Brasil perdió mucho y de ello debe aprender Morena, abundó Federico Arreola.

En las elecciones brasileñas, Luiz Inácio Lula da Silva ganó la primera vuelta, no obstante el bolsonarismo logró consolidarse en el Congreso y en estados clave del país.

Andrés Manuel, guste o no, la extrema derecha ganó en Brasil con la verdeamarela

Morena debe tener en cuenta el escenario en Brasil, sonde en las elecciones la derecha está avanzando y podría ganar porque no hay nada escrito, advirtió Federico Arreola.

El periodista y escritor destacó a Sergio y Lupita, en El Heraldo Radio, el hecho de que Jair Bolsonaro haya ido a votar portando la camiseta verde amarela, “legendaria de Pelé y tantas estrellas brasileñas”.

“Tengo entendido que cuando Lula, en su campaña supieron que Bolsonaro y sus gentes iban a uniformarse para ir a votar, dijeron que ellos no. Y ahora lo están pagando”

Federico Arreola subrayó que la elección presidencial en primera vuelta la perdió Jair Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva, pero habrá una segunda ronda de votaciones.

Sin embargo, el Congreso lo ganó la derecha, incluso extrema derecha, y dos de los estados más grandes los ganaron aliados de Jair Bolsonaro.

Federico Arreola aseveró que Morena debe aprender de las elecciones en Brasil donde no hay nada escrito e incluso, Jair Bolsonaro puede ganar a Luiz Inácio Lula da Silva en segunda vuelta.

El director general de SDPnoticias consideró que para México ello tiene un significado y hay lecciones muy grandes. Una de ellas, las encuestas.

Federico Arreola explicó que son muy interesantes esos estudios, sin embargo, fallan en todas partes y volvieron a fallar en Brasil “brutalmente”.

“Las explicaciones que dan los expertos siempre son las mismas: que hubo un voto oculto un voto de la vergüenza y la gente no dijo que iba a votar por Bolsonaro”

Federico Arreola consideró que en Brasil se dio el voto útil, y quienes iban a votar por los otros candidatos que quedaron el tercero y cuarto lugar, mejor emitieron su sufragio por Jair Bolsonaro.

“Lo que a mí me lleva a pensar que en la segunda vuelta podría ganar Bolsonaro, que ganó en Sao Paulo, que es el estado más grande y el más rico”

Morena no debe confiarse y tomar lección de lo que pasó en Brasil donde la derecha se consolidó e incluso podría ganar, comentó Federico Arreola.

El escritor recordó que en las elecciones de 2021, Morena pensó que ganaría en la Ciudad de México, pero perdió varias alcaldías, que el PAN se quedó.

“Yo aquí aconsejaría a Morena en la CDMX que no descuiden el trabajo porque ya les pasó en la elección del 21. Pensaron que iban a ganar en todas partes y el PAN básicamente, aunque en alianza con el PRI, les ganó muchas alcaldías y se descuidan puede haber otra sorpresa para Morena en la CDMX”

Federico Arreola advirtió que Brasil le brinda a la oposición mexicana un discurso que no tenían y es que las encuestas pueden fallar como fallaron en Brasil “y porque en política no hay nada escrito y todo puede suceder”.

El periodista además tachó de imprudente la felicitación que el canciller Marcelo Ebrard dio a Luiz Inácio Lula da Silva por su “triunfo”, puesto que aún falta la segunda vuelta de las elecciones y Jair Bolsonaro puede ganar.

“México no fue prudente cuando (Joe) Biden le ganó a (Donald) Trumo (en Estados Unidos). No felicitaron a Biden hasta que no quedó perfectamente acreditado su triunfo. Y ahora, nuestro canciller se anticipa varias semanas porque habrá una elección el 30 de octubre”

Federico Arreola