Federico Arreola: El PAN se enfrentó al PAN por firma con Vox

Para Federico Arreola García, el Partido Acción Nacional (PAN) se enfrentó al propio PAN por la firma de la Carta de Madrid con Vox.

El también especialista en redes sociales destacó la polémica que levantó ese asunto no sólo en la esfera política sino entre los internautas.

Firma del PAN con Vox, el “gran tema político”: Federico Arreola

Comentó a Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, que la firma de la Carta de Madrid ha sido el “gran tema político” desde el pasado 2 de septiembre cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, estuvo en México.

Federico Arreola García recordó que Vox comentó a generar polémica desde el pasado 13 de agosto en que un publicó un tuit sobre la Conquista de México.

En ese entonces, el partido conservador de España aseguró que liberaron a millones de personas y que se sienten orgullosos de su historia.

Muchos usuarios de Twitter criticaron al partido español, al afirmar que la Conquista sólo fue un robo y saqueo en tierras americanas.

Federico Arreola: En redes al PAN le fue como en feria

El especialista en redes sociales, Federico Arreola García, destacó lo mal que le fue al PAN con la la firma de la Carta de Madrid por parte de senadores panistas con Vox.

“Cuando presumieron la Carta de Madrid, se les vino el mundo encima” Federico Arreola García

Federico Arreola García recordó que no solo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y otros personajes de Morena resaltaron la carta del PAN con Vox, sino hasta destacados personajes panistas.

Subrayó que la ola de críticas en las redes sociales no solo vino de parte de de panistas si de Morena y sus seguidores, quienes demostraron una gran capacidad.

El PAN quiso contrarrestar en redes sociales al criticar el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela que se llevan a cabo en México, indicó.

No obstante, Federico Arreola García sostuvo que esa estrategia no le funcionó al PAN y lo que permeó fueron las criticas al PAN por parte no solo de morenistas sino también de panistas.