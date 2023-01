Quedó expuesta la corrupción que se vive en la Aduana mexicana; elementos de la Guardia Nacional y un trabajador de Tufesa cobran de 5 a 20 dólares para no revisar el equipaje de quienes ingresan al país.

A través de Twitter, una mujer identificada como “Luz de Luna”, señaló que regresó de Suecia, donde actualmente reside, a México y se encontró con una red de corrupción a manos de la Guardia Nacional y Tufesa.

A partir de sus publicaciones, en donde expuso el cobró por no revisar el equipaje en las aduanas, más usuarios señalaron que, aparentemente, desde 2019 les tocó pagar una tarifa para evitar el trámite.

Entre sus comentarios aseguraron que el cobro oscila entre los 5, 10 y 20 dólares por persona , lo equivalente a 94, 188 y 376 pesos mexicanos.

Según la usuaria, el hecho ocurrió el pasad o viernes 28 de enero, cuando viajó de Suecia a Phoenix, Arizona , en avión, y posteriormente tomó un autobús en Tufesa, el cual la llevaría a Hermosillo, Sonora.

Indicó que su viaje lo realizó en el camión 295 de la línea Tufesa, el cual salió a las 14:30 de Phoenix; sin embargo, señaló que cerca de las 7:15, al llegar a la aduana en Nogales, comenzó a exponerse la corrupción en México.

En su historia, la abogada dijo que con el consentimiento del chofer un trabajador de Tufesa abordó al autobús y solicitó una cuota de 5 dólares por persona para no revisar el equipaje.

Según señaló, todos los pasajeros sacaron el dinero para pagar la tarifa y el hombre recorrió todo el pasillo hasta llenar sus manos de dinero, hasta llegar a ella, quien respondió que no pagaría la cuota solicitada.

“No traigo dinero y no voy a pagar- le dije en voz alta. ¿No traes nada? ¿Ni un dólar? insistió. -No, no traigo nada”

No obstante, al ser la única que rechazó el pago, el hombre continuó con su camino; después, el chofer, el trabajador de Tufesa y “otros” acordaron que sólo se bajaría a 8 personas para simular la revisión del equipaje.

Sin embargo, al conocer sus intenciones, la mujer se levantó y aseguró que ella se bajaría para la revisión de su equipaje, pues no iba a tolerar “el cochinero” de sus acciones, por lo que se bajó del autobús y solicitó que le revisaran sus maletas.

Al bajarse solicitó a los elementos de la Guardia Nacional que cumplieran con la inspección del equipaje, y que regresaran el dinero a los pasajeros.

Luego de su exigencia, los pasajeros del autobús bajaron sus maletas y comenzaron con la revisión del equipaje, por lo que, al sentir miedo de represalias en su contra, la usuaria grabó, tomó fotografías y jamás descuido su equipaje por miedo a que “le sembrarán algo”.

“Tuve miedo de que me sembrarán algo. Me quedé viendo mi maleta hasta que cerraron puerta del maletero. Una no queda tranquila, ni segura. Así fue la bienvenida a mí país. Recordé por qué me cansé, por qué me fui. Mis regresos son x la gente q amo.”